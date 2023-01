Tisuće ljudi odaje počast Benediktu XVI.

VATIKAN – Drugoga dana izlaganja tijela pape emeritusa Benedikta XVI. u utorak 3. siječnja još se 25.000 ljudi okupilo od 7 do 12 sati ispred odra u vatikanskoj bazilici, a dosada ukupno oko 100.000 ljudi, prenosi Vatican News.

Vjernici raznih nacionalnosti i dalje u redu ulaze u baziliku Svetog Petra. Pomole se, pozdrave ili samo upute pogled papi u miru. Bazilika će biti otvorena u utorak do 19 sati, te u srijedu od 7 do 19 sati. Dio Trga svetog Petra stavljen je na raspolaganje televizijskim i radijskim postajama koje će u četvrtak 5. siječnja prenositi sprovod koji predvodi papa Franjo. Očekuje se oko 70.000 vjernika.

Kao i u slučaju njegova prethodnika Ivana Pavla II. 2005., Benediktovo tijelo također je položeno ispred glavnog oltara bazilike Svetog Petra. Odjeven je u crvenu misnicu s mitrom na glavi, ali bez palija – simbola jurisdikcije koji se obično ne koristi za umirovljenog prelata. U rukama mu je krunica. Švicarski gardisti drže počasnu stražu s obje strane.

Papa Franjo će u četvrtak 5. siječnja postati prvi papa u novijoj povijesti koji će kao papa predvoditi sprovod svoga prethodnika. Sprovodni obredi počet će u 9,30 sati na Trgu svetoga Petra.

U skladu sa željama pokojnoga pape emeritusa, sprovod će biti obilježen istom jednostavnošću koja je karakterizirala život tog „poniznog sluge u vinogradu Gospodnjem“.

Ravnatelj Tiskovnog ureda Svete Stolice Matteo Bruni potvrdio je u ponedjeljak da će Benedikt XVI. biti pokopan u nekadašnjoj grobnici svoga prethodnika sv. Ivana Pavla II. u kripti Bazilike sv. Petra. Iznad te grobnice na zidu nalazi se reljef Blažene Djevice Marije sa Sinom među anđelima, Stvoritelja među kerubinima hrvatskoga renesansnog kipara Ivana Duknovića.