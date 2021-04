Ustoličen novi kotorski biskup mons. Ivan Štironja

KOTOR (KTA) – Tijekom svečanog Euharistijskog slavlja na blagdan blažene Ozane Kotorke, 27. travnja 2021. u katedrali sv. Tripuna u Kotoru ustoličen je novi kotorski biskup mons. Ivan Štironja. Tim je činom biskup Štironja preuzeo službu pastira Kotorske biskupije koju mu papa Franjo povjerio na upravljanje i vodstvo.

Uz izravni prijenos RTV Herceg-Bosne i Laudato televizije te lokalnih crnogorskih medija, Svetu misu započeo je, nakon svečane procesije uz zvuke zvona kotorske katedrale, barski nadbiskup i dosadašnji apostolski upravitelj Kotorske biskupije mons. Rrok Gjonlleshaj u zajedništvu s novim kotorskim biskupom mons. Ivanom Štironjom te još deset nadbiskupa i biskupa među kojima: mons. Marin Barišić, nadbiskup i metropolit splitsko-makarski, mons. Stanislav Hočevar, nadbiskup beogradski, mons. Đuro Hranić, nadbiskup đakovačko-osječki, mons. Dražen Kutleša, nadbiskup koadjutor splitsko-makarski i apostolski upravitelj porečko-pulski, mons. Mate Uzinić, nadbiskup koadjutor riječki i apostolski upravitelj dubrovački, mons. Tomo Vukšić, nadbiskup koadjutor vrhbosanski i vojni apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH, mons. Dode Gjergji, biskup prizrensko-prištinski, mons. Simon Kulli, biskup iz Sape u Albaniji, mons. Zef Gashi, nadbiskup barski u miru, i mons. Ilija Janjić, biskup kotorski u miru, koji je toga dana slavio 25. obljetnicu biskupstva te tom prigodom primio i čestitku pape Franje. Svećenicima Kotorske biskupije pridružilo se još tridesetak svećenika iz raznih biskupija i provincija, a asistirala su petorica đakona. Sudjelovale su redovnice raznih družbi i drugi vjernici koliko je to bilo moguće zbog ograničenja u vrijeme pandemije među kojima i braća te rodbina biskupa Ivana.

Na Svetoj misi nazočni su bili episkop budimljansko-nikšićki i administator MCP gospodin Joanikije i episkop zahumskohercegovački gospodin Dimitrije i predstavnici, izaslanici predsjednika vlade i skupštine Crne Gore, Veleposlanika RH u Crnoj Gori i drugi predstavnici državnih i gradskih vlasti, političkog, društvenog, akademskog života Crne Gore te građanskih i političkih udruga Hrvata Boke i Crne Gore.

Pozdravni govor uputio nadbiskup Gjonlleshaj koji je podsjetio da je svim podacima koji su dostupni i djelomično poznati mons. Štironja 91. biskup Kotorske biskupije i deseti koji nosi ime sv. Ivana – apostola i evanđelista. Pozdravio je sve nazočne te kazao da danas mons. Štironji predaje biskupski štap koji uslijed povijesnih previranja i nedaća nikada nije stigao barskim nadbiskupima gdje je namijenjen, već je svoje stalno mjesto pronašao je u Kotoru, sve do prije 19 mjeseci kada je kao barski nadbiskup na upravljanje primio ovu biskupiju u svojstvu apostolskog administratora. „Sada ga predajem sretan što je ova mjesna Crkva, bogata velikanima vjere, duha i kulture, dobila pastira kojeg je strpljivo čekala i kojeg zaslužuje! Radostan sam, jer znam da sada nisam sam, već imam brata biskupa s kojim ću moći zajedno raditi na širenju radosne vijesti, brinuti se o dobrobiti Katoličke crkve i njezinih vjernika u Crnoj Gori“, kazao je, između ostaloga nadbiskup Gjonlleshaj te poželio da biskupa Ivana prati Marija Majka Crkve i zagovor sv. Tripuna, sv. Leopolda, blažene Ozane, blaženog Gracije, službenice Božje Ana Marije i svih bokeljskih blaženika.

Potom je savjetnik Apostolske nuncijature u BiH mons. Amaury Medina Blanco pročitao i pokazao Apostolski nalog o biskupskome imenovanju na latinskome jeziku, a prijevod na hrvatskom jeziku pročitao je kancelar Kotorske biskupije don Robert Tonsati. Nakon čitanja Apostolskog naloga nadbiskup Gjonlleshaj je predao mons. Ivanu biskupski štap i dopratio ga do biskupske katedre. Od toga trenutka novi kotorski biskup Ivan preuzeo je predvođenje Euharistijskog slavlja i upravljanje Kotorskom biskupijom.

Nakon naviještene Božje riječi, prigodnu propovijed uputio je biskup Ivan koji je pozdravio sve nazočne u katedrali sv. Tripuna, zaštitnika Kotorske biskupije, kao i sve koji su Svetu misu pratili preko radija i televizije i ostalih medija. „Mir vama! Liturgijski čin Katoličke Crkve započinje pozdravom koji nije samo neka učtiva želja. Biskup pozdravlja riječima: Mir vama! To je pozdrav koji je uskrsli Krist uputio svojim učenicima nakon svoga uskrsnuća… Upravo taj pozdrav sa svim sadržajima Uskrsloga Krista Gospodina, u ovo uskrsno vrijeme, upućujem s ovoga svetoga mjesta, ne samo kršćanima katolicima Kotorske biskupije u Boki, nego svim ljudima dobre volje, bez obzira na vjeru i naciju, svima u ovoj zemlji Crnoj Gori, svima do kojih se prenosi ovaj sveti čin. Pozdravljam, dakle, sve vas do kojih dopire ovaj glas želeći svima Spasiteljev istinski mir i ljubav, radost i sreću“, kazao je novoustoličeni pastir kotorske mjesne Crkve koji je potom zamolio zagovor blažene Ozane Kotorske. „Ovaj čin ustoličenja novoga pastira Kotorske biskupije događa se na dan kada Katolička Crkva slavi spomendan odnosno ovdje blagdan bl. Ozane (1493.-1565.), redovnice Trećega reda sv. Dominika, sveca čiji su sinovi i kćeri ostavili jak pečat u ovoj biskupiji, gdje se poput stražara nalaze njihovi samostani kao znak njihova svjedočanstva. U ovom Misnom slavlju posebno želim moliti Gospodina za svećenička zvanja kao i za redovnička, muška i ženska, kako bi se u ovim krajevima pomladila duhovna karizma sv. Augustina, sv. Dominika, sv. Benedikta, sv. Franje, sv. Ignacija Lojolskoga…

Bl. Ozana kći je ovoga dijela svijeta. Tu u blizini katedrale, uz crkvu sv. Pavla provela je više od pedeset godina svoga života moleći i žrtvujući svoj život za svoj grad i svoje sunarodnjake“, poručio je biskup Štironja koji se potom osvrnuo na misna čitanja, a posebno na sljedeću Isusovu sv. Ivana apostola: „Bog je ljubav, tko ostaje u ljubavi u Bogu ostaje i Bog u njemu“ (1 Iv 4,16).

„Što ove riječi mogu značiti nekomu tko vjeruje samo u ono vidljivo i opipljivo? Istina, Boga se ne vidi jer je Duh, ali se vidi Božje djelovanje koje je poput lahora, nevidljiva a učinkovita. Božje je djelovanje poput radio valova, koji se ne vidi, ali svi ih koriste i prate što prenose. Bog dakle prebiva među ljudima na sebi vlastit način, neshvatljiv u svojoj trojstvenosti, ali učinkovit u svojim djelima. Tako zapravo želi djelovati u nama i po nama u svijetu. Zato mu se valja otvoriti srcem i dušom poput Bl. Djevice Marije – Gospe od zdravlja; Gospe od Škrpjela; Gospe od Milosti; Gospe Ratačke,… Valja otvoriti oči srca da ga prepoznamo u tajni križa poput sv. Tripuna; u tajni Presvete Euharistije poput bl. Gracije od Mula; u tajni sakramenta Božjega praštanja poput sv. Leopolda Bogdana Mandića. Otvoriti oči srca kako bismo shvatili da smo veliki i snažni onoliko koliko živimo u ljubavi i zajedništvu jedni s drugima i u zajedništvu s Bogom. Da, braćo i sestre, bez te evanđeoske i božanske ljubavi i toga božanskoga zajedništva nema ni zemaljskoga života ni suživota“, rekao je kotorski biskup Ivan ističući da se „kršćani opredjeljuju za ljubav utemeljenu na Bogu, po primjeru Krista Gospodina“.

Odgovarajući na pitanje, koji su njegovi planovi kao novog kotorskog biskupa, biskup Štironja na kraju propovijedi je rekao: „Taj čudesni program i plan glasi: Ljubi Boga svim srce svojim, svim umom svojim, svom dušom svojom a bližnjega svoga kao sebe samoga! Ovo je poziv i program upućen svima, ne samo meni i vjernicima Kotorske biskupije, nego svakom čovjeku bez obzira na vjeru i naciju. Davno napisani program, ne za jednu godinu ili jedan mandat, nego za desetljeća, stoljeća, za vječnost. Svatko od nas osobno najbolje znade dokle je stigao u ostvarivanju toga programa. Nazvah ga čudesnim programom. Zašto? Čudesnost ovoga programa jest u tomu što ga možemo početi od zadnje točke, od srednje ili od prve, danas ili sutra. Odakle god počeli, uvijek smo na tragu jedne te iste Ljubavi, one istinske izvorne ljubavi Boga, oca svih ljudi. Ključ je jednostavan. Ne odlagati za sutra, ne čekati da počne netko drugi. Ja to trebam početi, i to danas, već sada. Blago onomu tko ljubav Boga – Oca ugradi u svoj život, u svoju obitelj, narod i zemlju. Želim i od Boga molim svima, skladan život i suživot, utemeljen na divnim melodijama Božje ljubavi“, poručio je kotorski biskup Ivan u svojoj propovijedi.

Nakon popričesne molitve prigodnu čestitku uputio je u ime apostolskog nuncija mons. Luigia Pezzuta savjetnik mons. Blanko te poželio biskupu Ivanu da bude dobar pastir mjesne Crkve koju mu je Sveti Otac povjerio.

Metropolit Splitsko-makarske metropolije nadbiskup Barišić čestitao je u ime svih biskupa i biskupija ove metropolije mons. Štironji na ustoličenju kazavši da se ovo slavlje odvija u ozračju Nedjelje Dobroga Pastira te blagdana bl. Ozane Kotorske, iz čijeg života je progovorio u znaku pravoga pastira. Istaknuo je da je, vođena vjerom i poštenjem svoje obitelji, svoje majke, bl. Ozana na svoj način živjela mistiku kršćanstva. Naglasio je da je obitelji u kojoj je posluživala bl. Ozana upravo poput mjesne Crkva čijim pastirom je danas postao biskup Štironja, kojega je papa Franjo prepoznao kao dobrog čovjeka i svećenika, puna vjere, te uputio u Kotor. Podsjetio je da je bl. Ozana, poput Sv. Leopolda Bogdana Mandića, osjećala rane na tijelu Kristovu, tu „podijeljenost među kršćanima“, te izrazio uvjerenje da će biskup Štironja, u snazi Duha Svetoga a vođen svojim geslom „Bog je ljubav“, pronaći način da liječi te rane kako bi to bio „zdravi organizam“ u kojem će doista biti života i snage Krista raspetoga i uskrsloga. Zahvalio je biskupu Štironji unaprijed na suradnji svježini koju će unijeti među biskupe, kao i biskupu u miru mons. Iliji Janjiću i administratoru nadbiskupu Roku.

Čestitku u ime mostarsko-duvanjskog biskupa i apostolskog upravitelja trebinjsko-mrkanskog mons. Petra Palića, umirovljenoga biskupa Perića, svih svećenika i redovnika, svećeničkoga i redovničkoga pomlatka, cijeloga puka Božjega hercegovačkih biskupija uputio je generalni vikar mons. Željko Majić koji je izrazio zahvalnost Gospodinu „zbog silnih djela“ koje je po njemu do sada očitovao kao svećeniku Trebinjsko-mrkanske biskupije. Izrazio je zahvalnost i zazvao blagoslov na sve koji su don Ivanu na njegovom svećeničkom putu bili podrška: od njegovih pokojnih roditelja Stojana i Anice, njegove braća i sestara s obiteljima, do raznih župnika i kapelana, odgojitelja i profesora koji su ga „u vjeri jačali i na putu svećeništva odgajali, hrabrili i poučavali“. „Blagoslovljeni bili biskupi Petar Čule i njegov tadašnji tajnik i generalni vikar, potom kotorski biskup Marko, koji su Te među kandidate za svećeništvo primili; biskup Pavao koji Te zaredio, prve svećeničke dane obilježio i u afričke misije poslao; biskup Ratko koji Te kroz svećeništvo i u postdiplomskom studiju, na župi i na Ordinarijatu pratio i sadašnji biskup Petar koji Ti je u ovom vremenu svu pastirsku brigu i poštovanje iskazao te svomu svećeniku dostojanstveno biskupsko ređenje u Mostaru priredio“, kazao je mons. Majić koji je mons. Štironji zahvalio na nesebičnom radu i predanju Crkvi u Hercegovini i na svim mjestima u koje ga je Crkva pozivala, a on se radosno svećenički odazivao.

Prigodnu čestitku u ime vjernika laika Kotorske biskupije biskupu Štironji uputio je gosp. Slavko Dabinović te izrazio radost da to može učiniti upravo na blagdan bl. Ozane koja je, uz sv. Tripuna, zaštitnica Kotora. Istaknuo je da je u ovom vremenu „obilježenom strahovima, strepnjama za budućnost, poteškoćama na putu ustrajavanja u dobru“, dolazak mons. Štironje za kotorskog biskupa predstavlja znak nade, te ujedno ohrabrenje njima svima da na sve izazove sadašnjice odgovore življenjem svevremenskog nauka Evanđelja. „Potvrda je to i skrbi svete Majke Crkve i pape Franje za našu biskupiju, čiji se prvi spomen bilježi u četvrtom stoljeću s njezinim pastirom koji se također zvao Ivan“, kazao je g. Dabinović koji je, između ostaloga, dodao da mnogim vjernicima iskustvo iz misija u Africi njihovog novog biskupa ulijeva nadu da će on uistinu biti učitelj vjere „koji svojim životom i djelima živi ono što propovijeda“.

Na kraju Misnog slavlja biskup Ivan uputio je hvalu „dragom Bogu na ovom danu i nebeskom daru“, zatim zahvalnu riječ papi Franji i njegovim suradnicima, Apostolskoj nuncijaturi, svima nadbiskupima, biskupima, svećenicima, redovnicima i redovnicama te svim vjernicima i svima „koji ste molitvom, mislima, dobrim željama i čestitkama danas ovdje s nama, u katedrali ili preko medija, svejedno: s područja Crne Gore, Bosne i Hercegovine, R Hrvatske i šire“. Posebni pozdrav i zahvala uputio je vladikama Joanikiju i Dimitriju, predstavnicima vlasti, svojoj braći i rodbini i svima koje mu je Bog stavio na životni put od rođenja do današnjega dana. Zahvalio je i svima koji su sudjelovali u organizaciji, asistenciji, zborovima, medijima i svima drugima koji su sudjelovali u pripremi katedrale i svega za današnje slavlje. Zahvalne riječi biskupa Ivana nazočni su više puta potvrđivali svojim pljeskom.

Potom je biskup Ivan prošao kroz katedralu u pratnji đakona te podijelio svoj blagoslov kao novi kotorski biskup.

Nakon Mise episkopi Joanikije i Dimitrije dali su biskupu Ivanu prigodne darove te uputili svoje čestitke.

Novi kotorski biskup predvodit će u 18 sati Svetu misu pred neraspadnutim tijelom blažene Ozane Kotorske u crkvi Svete Marije od Rijeke u Kotoru.

Liturgijsko pjevanje animirali su združeni zborovi župe Studenci i katedrale Mostar pod ravnanjem prof. Drage Solde uz orguljsku pratnju s. Matee Krešić. Ceremonijama je ravnao don Domagoj Markić.