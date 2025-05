Započela konklava za izbor novog pape

VATIKAN – U srijedu 7. svibnja započela je konklava na kojima kardinali elektori biraju novog Petrova nasljednika. Prije ulaska u konklavu kardinali elektori, među kojima i kardinali Josip Bozanić i Vinko Puljić, položili su prisegu na latinskom jeziku.

Prije početka konklave kardinali elektori su se u prijepodnevnim satima okupili u bazilici sv. Petra u Vatikanu kako bi sudjelovali na misi „pro eligendo Pontifice“ (za izbor pape). Misu je predvodio dekan Kardinalskog zbora kardinal Giovanni Battista Re.

Kardinali elektori okupili su se potom u popodnevnim satima u Kapeli sv. Petra i Pavla (Cappella Paolina) u Apostolskoj palači i potom se u svečanom ophodu kroz Sala Regija uputili u Sikstinsku kapelu, mjestu održavanja konklave. U ophodu se nosila knjiga evanđelja, a po ulasku u Sikstinsku kapelu kardinali elektori su zauzeli svoja mjesta koja su za svakoga od njih označena.

Kardinali elektori tijekom svečanosti ulaska u konklavu u Sikstinskoj kapeli, nakon što je otpjevan himan “O dođi Stvorče, Duše svet”, položili su prisegu propisanu apostolskom konstitucijom Universi Dominici gregis o praznoj Apostolskoj Stolici (sedesvakancija) i izboru rimskog prvosvećenika. Prisegu su položila i dvojica hrvatskih kardinala, zagrebački nadbiskup u miru kardinal Josip Bozanić i vrhbosanski nadbiskup u miru kardinal Vinko Puljić, te beogradski nadbiskup i metropolit kardinal Ladislav Nemet.

Propisanu prisegu glasno je pročitao kardinal Pietro Parolin, koji predsjeda konklavom. U prisezi se kaže: „Obećavam, obvezujem se i prisežem da ću vjerno i svjesno obdržavati sve odredbe koje se nalaze u apostolskoj konstituciji“. Kardinali, nadalje, obećavaju, obvezuju se i prisežu da će se, ako netko od njih bude izabran za rimskog prvosvećenika, zauzeti za vjerno vršenje petrovske službe pastira sveopće Crkve, te da će potvrditi i hrabro braniti duhovna i vremenita prava, kao i slobodu sveopće Crkve. U trećem dijelu prisege kardinali osobito obećavaju i prisežu da će s najvećom vjernošću obdržavati tajnu o svemu što se tiče izbora, događanja na mjestu izbora i broju glasova. Zatim prisežu da tu tajnu neće prekršiti bilo za vrijeme, bilo nakon izbora rimskog prvosvećenika, osim u slučaju ako im prvosvećenik izrazito dopusti.

Nakon toga svaki je kardinal elektor prema redu prvenstva osobno položio prisegu javno izgovarajući „I ja N. kardinal N., obećavam, obvezujem se i prisežem“, a potom je stavio ruku na knjigu evanđelja i dodao: „Tako mi Bog pomogao i ova sveta evanđelja koja svojom rukom dotičem“ („Et ego N. Cardinalis N. spondeo, voveo ac iuro, et imponendo manum super Evangelium, adiungant: Sic me Deus adiuvet et haec Sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango“).

Nakon što su svi kardinali elektori položili prisegu, a posljednji je to učinio najmlađi po imenovanju, indijski kardinal George Jacob Koovakad, ravnatelj Papinskih bogoslužnih slavlja mons. Diego Giovanni Ravelli zapovjedio je: „Extra omnes“, što znači da svi koji ne pripadaju konklavi odmah moraju napustiti Sikstinsku kapelu. Nakon što su je potonji napustili mons. Ravelli je zatvorio vrata Sikstinske kapele. U kapeli su ostali, uz kardinale samo ravnatelj Papinskih bogoslužnih slavlja i propovjednik Papinskog doma, kardinal Raniero Cantalamessa koji je kardinalima elektorima održao duhovni nagovor o ozbiljnosti izbora koji je pred njima.

Prvog dana konklave obavlja se samo jedno glasovanje. Kardinali zaključuju tu skupštinu nakon glasovanja molitvom Blaženoj Djevici Mariji „Pod obranu se tvoju utječemo“.

Kardinalima elektorima za vrijeme konklave zabranjeno je komuniciranje izvan konklave, primanje i slanje tiska, praćenje elektroničkih sredstava društvenog priopćavanja, unošenja i korištenja nekih tehničkih sredstava.

U Domu sv. Marte unutar Vatikanskog Grada u trenutku određenom za početak izbora svim kardinalima elektorima osiguran je prikladan smještaj. Mjesto izbora rimskog prvosvećenika, Sikstinska kapela, i prebivalište kardinala elektora, Dom sv. Marte, udaljeni su jedan kilometar jedno od drugoga, a kardinali se prevoze autobusom ili hodaju (po vlastitom izboru). Zamjenik u državnom tajništvu mora se posebno pobrinuti da se u tom dijelu nitko se ne približi kardinalima elektorima.