Župa sv. Barbare iz Jakšića pobjednik XX. nacionalne završnice Katoličke malonogometne lige

SARAJEVO – Euharistijskim slavljem u sarajevskoj katedrali Srca Isusova 5. lipnja otvorena je XX. nacionalna završnica Katoličke malonogometne lige (KMNL) Crkve u Hrvata koja je od 5. do 7. lipnja okupila mlade iz hrvatskih biskupija i nadbiskupija u Sarajevu, Kreševu i Visokom. Nakon trodnevnog programa ispunjenog molitvom, druženjem i sportskim nadmetanjima naslov državnog prvaka osvojila je ekipa župe sv. Barbare iz Jakšića iz Požeške biskupije.

Završnica, čiji je domaćin bila Vrhbosanska nadbiskupija u organizaciji Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih „Ivan Pavao II.“, započela je misnim slavljem koje je predvodio vrhbosanski nadbiskup metropolit mons. Tomo Vukšić. U propovijedi je istaknuo da je Katolička malonogometna liga „jedan od dugovječnijih i uspješnijih pastoralnih i sportskih projekata Crkve među mladima na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine“, naglasivši kako ona nije samo sportsko natjecanje nego i važan pastoralni projekt koji promiče zajedništvo, međusobno poštovanje, odgovornost i stvaranje novih prijateljstava među mladima.

Natjecateljski program održan je u subotu 6. lipnja te u nedjelju 7. lipnja, na terenima u Visokom i Kreševu gdje su se najbolje ekipe iz biskupijskih i nadbiskupijskih natjecanja borile za naslov pobjednika jubilarnog dvadesetog izdanja lige.

U finalnom susretu ekipa župe sv. Barbare – Jakšić (Požeška biskupija) svladala je župu svetih Petra i Pavla – Osijek (Đakovačko-osječka nadbiskupija) rezultatom 3:2 te tako osvojila naslov pobjednika XX. nacionalne završnice Katoličke malonogometne lige Crkve u Hrvata.

U utakmici za treće mjesto domaćin završnice, župa Uznesenja Blažene Djevice Marije iz Kreševa (Vrhbosanska nadbiskupija) nakon iznimno uzbudljivog susreta odigrala je neriješeno 5:5 protiv župe sv. Lovre iz Petrinje (Sisačka biskupija). O pobjedniku su odlučivali kazneni udarci u kojima su Kreševljaci bili uspješniji te su osvojili brončano odličje.

Ovogodišnja završnica okupila je više od stotinu mladih natjecatelja, njihove voditelje i brojne volontere potvrđujući još jednom važnost Katoličke malonogometne lige kao susreta koji kroz sport promiče vjeru, zajedništvo i aktivno sudjelovanje mladih u životu Crkve.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA