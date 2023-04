Nadbiskup Vukšić predvodio Misno slavlje u sjemenišnoj crkvi u Travniku u okviru Desetog Međudekanskog susreta u BiH

TRAVNIK (KTA) – U okviru Desetog Međudekanskog susreta u Bosni i Hercegovini, održanog u četvrtak – na dan kada se u sjemenišnoj crkvi sv. Alojzija Gonzage u Travniku oko groba časnog sluge Božjega Petra Barbarića okupljaju brojni štovatelji, 27. travnja 2023., svečanu Euharistiju slavili su biskupi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine uz koncelebraciju 32 svećenika među kojima su bili: franjevački provincijal Bosne Srebrene, generalni vikari, članovi Vijeća za kler BK BiH i 23 dekana od ukupno 28 iz cijele Bosne i Hercegovine koji su se toga dana okupili na svom X. Međudekanskom susretu u Nadbiskupskom sjemeništu „Petar Barbarić“ u organizaciji Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine.

Euharistijsko slavlje predvodio je predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine mons. Tomo Vukšić, nadbiskup metropolit vrhbosanski i apostolski i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH, u zajedništvu s biskupom banjolučkim mons. Franjom Komaricom, biskupom mostarsko-duvanjskim i apostolskim upraviteljem mons. Petrom Palićem i pomoćnim biskupom banjolučkim mons. Markom Semrenom.

Liturgijsko pjevanje animirao je duhovnik sjemenišne zajednice vlč. Jakov Kajinić sa Školskim sestrama franjevkama Bosansko-hrvatske provincije s. Ljubicom i s. Ines koje djeluju u ovom sjemeništu. Asistirali su te čitali čitanja i molitvu vjernika travnički sjemeništarci.

Biskupe, provincijala fra Zdravka Dadića, generalne vikare, dekane i ostale svećenike te brojne štovatelje časnog sluge Božjega Petra Barbarića u ime kolega svećenika odgojitelja i sjemenišne zajednice pozdravio je rektor i ravnatelj Katoličkog školskog centra preč. Željko Marić. Podsjetio je da ove godine KŠC i sjemenište u Travniku obilježavaju 25. obljetnicu obnove rada te izrazio radost da mogu biti domaćini jubilarnog Desetog Međudekanskog susreta u Bosni i Hercegovini.

Uvodeći u Misno slavlje nadbiskup Vukšić srdačno je pozdravio sve prisutne koji su se, kao i svakog četvrtka, okupili na Misnom slavlju u sjemenišnoj crkvi štujući časnog slugu Božjega Petra Barbarića. Pojasnio je da je u Crkvi sluga Božji onaj koji je na putu da bude počašćen proglašenjem blaženim, a nakon toga, ako Bog da, i svetim, Rekao je da su svi sveci i svi blaženici prošli tim putem od kandidata za oltar do sluge Božjega i blaženika te sveca Katoličke Crkve. Podsjetio je da toga dana Crkva časti i blaženu Ozanu iz Kotora koja je također prošla tim putem te potaknuo da mole njezin zagovor i zagovor svih hrvatskih svetaca kako bi primili Božji blagoslov obraćenja i napredovanja na putu vlastite svetosti i izmolili što veći broj slugu Božjih, blaženika i svetaca u hrvatskom narodu.

Pozdravljajući na početku prigodne propovijedi sve biskupe, svećenike, sjemeništarce i okupljene vjernike, biskup Semren potaknuo ih je da „otvore svoja srca Očevoj pouci, koja je i pouka samoga Jedinorođenog njegova sina Isusa Krista, uskrsloga“.

Osvrćući se na pročitana liturgijska čitanja, kazao je da ona pozivaju da „otkrijemo vrijednost sakramenata u svagdanjem životu – sakramenta krštenja i euharistije“. „Od krštenja je čovjek jedno s Kristom, nosi njegovo ime – kršćanin. On je sam kao stvorenje, dušom i tijelom, istinska slika Božja. Otada Bog više nije «iznad nas», nego u nama i pokraj nas“, posvijestio je mons. Semren ističući da je časni Sluga Božji Petar Barbarić surađivao s milošću koju je primio na krštenju i svetim sakramentima te da je njegovo mladalačko opredjeljenje bilo: radije umrijeti nego Isusa uvrijediti.

Podsjećajući na Isusove riječi »Nitko ne može doći k meni ako ga ne povuče Otac koji me posla; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan“, biskup Semren kazao je da Isus ne traži da on bude izvor ljubavi, znajući da ljubav ima početak u Očevu srcu, ali da predstavlja njezin „savršeni ljudski izričaj“: primio je u svoje ljudsko srce ljubav koja potječe od Oca i živio ju je na jedinstven način, savršeno. „Potrebna nam je Očeva milost da bismo razumijevali Isusove riječi i da bismo mogli prihvatiti njegovu vo­lju. Potrebna nam je njegova milost da bismo mogli slijediti Isusa izbliže kao što je to činio Časni Sluga Božji Petar Barbarić“, riječi su biskupa Semrena koji je istaknuo da, osim poticaja i inicijative koja najprije dolazi od Oca, Isus jednako ističe i čovjekovu odgovornost i slobodu. „Čuti Gospodina, to znači imati otvorene ne samo uši i oči, nego i srce kojim treba njegovu riječ prihvatiti i usvojiti“, kazao je biskup Semren dodavši da Oca možemo čuti samo ako najprije „znamo zašutjeti“ jer „šutnja nas uči strpljivosti“.

Kazavši da Isus „sasvim jasno i otvoreno govori o sebi kao kruhu života, kruhu koji daje život vječni“, podsjetio je da nas Isus, u čijem je središtu Euharistija koja sve pokreće, poziva u taj život. Potaknuo je stoga sve da se što češće zapitaju: Je li doista Euharistija središte našega života? Je li naš život prema njoj usmjeren? „Ona bi trebala biti početak i završetak našega dana. Od nje započinjemo i k njoj se vraćamo. Tek po najintimnijem druženju s Isusom u pričesti postaju nam jasna i sama Pisma i postajemo zajedničari tijela i krvi Kristove. Euharistija se pretvara u misiju“, istaknuo je biskup Semren.

Na kraju Svete mise sjemenišni ekonom vlč. Josip Dedić predmolio je molitvu za proglašenje blaženim časnog sluge Božjega Petra Barbarića.

Deseti Međudekanski susret u Bosni i Hercegovini započeo je u jutarnjim satima, a središnja tema je sinodski hod na biskupijskoj i kontinentalnoj razini te povezanost među partnerskim dekanatima.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA