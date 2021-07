Pelješkim mostom povezan kopneni teritorij Republike Hrvatske

U četvrtak 29. srpnja petnaestak minuta nakon ponoći, nakon himne Republike Hrvatske, spojen je i posljednji dio Pelješkog mosta čime je Republika Hrvatska konačno spojena kopnom, a Pelješki most je – s impresivnih 2440 metra dužine – postao jedan od najdužih mostova u Europi, kao i jedan od najdužih mostova izgrađenih u svijetu u 21. stoljeću.

Most ima četiri prometna traka, na dva traka će se prometovati, a druga dva će biti tzv. servisna traka. Ploča mosta u njegovom najvišem dijelu je 55 metara iznad razine mora. U tom dijelu raspon između pilona je 250 metara. Visina pilona iznad površine mora, na kojima visi ploča na čeličnim kablovima, je od 74.4 do 100 metara, a promjer im je 2 metra.

Duljina mosta od osi do osi upornjaka iznosi 2404 metra, ukupna duljina mosta s upornjacima iznosi 2440 metara, a plovidbeni profil ispod mosta 200 puta 55 metara. Prosječna dubina Malostonskog zaljeva ispod mosta, između Komarne na kopnu kod Stona i Brijeste na poluotoku Pelješcu koje povezuje, iznosi 27 metara, ali su piloni u dno učvršćeni i na većoj dubini jer je na vrhu sloj mulja.

Svečanosti obilježavanja spajanja posljednjega, 165., segmenta čelične rasponske konstrukcije Pelješkog mosta u Brijesti, među ostalim, nazočili su predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ministar financija Zdravko Marić i nekolicina drugih ministara, zatim dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić, potpredsjednica Europske komisije za demokraciju i demografiju Dubravka Šuica, gradonačenik Dubrovnika Mato Franković, predsjednik HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović, predstavnici kineskog konzorcija koji je izgradio most, te predstavnici Hrvatskih cesta na čelu s predsjednikom Uprave Josipom Škorićem i mnogi drugi.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković: Ispod Pelješkog mosta prošao bi i Titanic

“Hrvatska je ostvarila svoj strateški nacionalni cilj. Ovaj most će biti zajedničko dobro i most koji povezuje Hrvatsku, ali i Hrvatsku i BiH. Ne bi trebalo biti nikakvih problema s Bosnom i Hercegovinom, Pelješki most je dovoljno visok i da je večeras tu, ispod Pelješkog mosta prošao bi i Titanic. Neupitno je odvijanje pomorskog prometa ispod mosta, što je i u interesu Bosne i Hercegovine. Štoviše, ovaj most daje golemi impuls suradnji Hrvatske i BiH, važan je za Hrvate u BiH, kreira neraskidivu vezu između Hrvatske i Kine, a sve se događaja zahvaljujući našem članstvu u EU-u i prijateljima u Europi”, kazao je na početku izjave medijima predjsjednik Vlade RH i dodao:

“Veliki je ovo dan za hrvatski narod u domovini i izvan nje. Ovaj most povezuje i nije trenutak koji dijeli nego spaja i najbolji je dokaz kako članstvo u EU pomaže Hrvatskoj. Riječ je o svegeneracijskom projektu, zajedničkom, i tako ga trebamo doživljavati i ponositi se njime. Most je tu, most se sagradio i most će ostati. Zahvaljujem svima koji su na bilo koji način pomogli da se realizira ovaj projekt spajanja dva hrvatska kopna nakon tristo godina, sjećat ćemo se ovog trenutka uvijek”, kazao je u Brijesti predsjednik Vlade Andrej Plenković pred samo spajanje zadnjeg dijela konstrukcije Pelješkog mosta, posebno istaknuvši da je Pelješki most spojen tri mjeseca prije roka, unatoč pandemiji COVID-19.

“Bojim se da će Neum imati toliko gostiju da će nam trebati još jedan Pelješki most”, rekao je novinarima u toj prigodi predsjednik HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović.

Predsjednik RH Zoran Milanović: Dobro je da je most sada ovdje



Prethodno je u srijedu 28. srpnja tijekom dana za posjeta Veloj Luci predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, koji nije nazočio večernjoj središnjoj svečanosti spajanja posljednjog segmenta čelične konstrukcije Pelješkog mosta, izjavio da je “Hrvatska ovaj Pelješki most čekala 16 godina, a dok je za neke jednako važne stvari čekala puno duže”, poručivši kako je “dobro da je most sada ovdje”.

U posebnoj emisiji HTV-a, odnosno izravnom TV-prijenosu spajanja posljednjeg segmenta Pelješkog mosta, glavni projektant Pelješkog mosta Marjan Pipenbaher ga je nazvao “jednim od najzahtjevnijih mostova na kojima je radio”.

“Jako lijep rezultat građevinskog sektora. Bilo bi nam drago da je možda uz kolegu Pipenbahera i jedan od autora samog mosta, profesor Jure Radić, nažalost preminuo, što bi za njega bio doživljaj nečega što je sanjao godinama”, rekao je dekan Građevinskog fakulteta u Zagrebu Stjepan Lakušić.

U svečanom dijelu nakon spajanja i posljednjeg segmenta Pelješkog mosta, oko 0.15, predsjednik Vlade Andrej Plenković je u društvu dubrovačko-neretvanskog župana Nikole Dobroslavića, ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića i predsjednika Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić simbolično prošao Pelješkim mostom i potom se još jednom obratio javnosti i iskazao riječi zahvale svima nazočnima, kao i onima pred malim ekranima, ali ponajprije svima koji su radili na ovom velebnom projektu.

“Ovo je strateško postignuće Republike Hrvatske, projekt koji čekamo više od tristo godina. Ovaj most ne spaja samo Hrvatsku, on spaja i Europsku Uniju. On ne dijeli Hrvatsku i BiH, on povezuje naše dvije države. Ovo je most kojem ćemo se veseliti, koji će ostati trajna stečevina svih onih vlada, saziva Sabora, župana, županija, zastupnika ovoga kraja. Ovo je veliki svehrvatski projekt i tako ga trebamo doživljavati”, kazao je predsjednik Vlade Andrej Plenković

Gradnja mosta započinjala je nekoliko puta, a nakon natječaja raspisanog 2017., s pravom izgradnjom krenula je kineska tvrtka China Road and Bridge Corporation, koja je 23. travnja 2018. godine s predstavnicima Hrvatskih cesta potpisala ugovor za izgradnju mosta kopno-Pelješac s pristupnim cestama, vrijedan 2,08 milijardi kuna (bez PDV-a).

Ukupna vrijednost projekta je 526 milijuna eura s uključenim PDV-om, a vrijednost prihvatljivih troškova 420 milijuna eura, od čega se sredstvima Europske unije sufinancira 85 posto, dakle sa 357 milijuna eura.

Europska unija financira i popratnu infrastrukturu: pristupne ceste, tunele, dodatne mostove i vijadukte kao i obilaznicu kod grada Stona dužine 8 kilometara. Isto tako, poboljšat će se postojeća cesta D414.

Prometovanje Pelješkim mostom u punom profilu u lipnju 2022. godine



Dakle, nakon spajanja svih dijelova mosta, slijede radovi asfaltiranja samog kolnika i ugradnja instalacija, izolacije i ograde. Očekuje se da će most u potpunosti biti završen na proljeće 2022. godine.

Međutim, neće biti odmah pušten u promet jer bi izgradnja pristupnih cesta i objekata na njima trebala završiti početkom ljeta 2022. godine.

