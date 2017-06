500 godina Evanđelja na Filipinima

Na Filipinima je u punom zamahu priprava za 500. obljetnicu dolaska Evanđelja u tu zemlju. Bilo je to 1521. godine. Kako bi se primjereno pripremila za taj važan događaj, Crkva je na Filipinima odredila razdoblje od devet godina (od 2013. do 2021. godine) koje će svoj vrhunac imati u Svetoj godini obljetnice, 2021. godine – objasnio je u razgovoru za agenciju Fides biskup Socrates C. Mesiona, apostolski vikar Puerto Princese, na filipinskom otoku Palawanu. Kršćansku su vjeru prije 500 godina na Filipine donijeli španjolski misionari, a danas ta zemlja s najviše katoličkoga pučanstva u cijeloj Aziji, i četvrtini svijeta, ima 86 biskupija – podsjetio je biskup.

Proslava te važne obljetnice bit će prigoda za ponovno isticanje misionarskoga obilježja Crkve na Filipinima. Primili smo dar kršćanske vjere preko misionarâ koji su došli u našu zemlju; sada su krštenici na Filipinima pozvani darovati ju drugima – objasnio je biskup koji je i nacionalni ravnatelj Papinskih misijskih djelâ na Filipinima, te izvršni tajnik Biskupskoga povjerenstva za misije. Zanimljivo je primijetiti – kazao je na kraju biskup – da su tisuće filipinskih svećenikâ, redovnikâ i katolikâ laikâ već misionari u cijelome svijetu.

Izvor: Crkva na kamenu/RV