Američki biskupi posvetili naciju Presvetom Srcu Isusovu

Američki biskupi posvetili su naciju Presvetom Srcu Isusovu 11. lipnja, povjerivši Sjedinjene Američke Države Kristovoj milostivoj ljubavi tijekom svečane mise u sklopu njihove proljetne plenarne skupštine.

“Ne okupljamo se da slavimo sebe, nego da posvetimo, da povjerimo… i stavimo cijelu našu naciju u Presveto Srce Isusa Krista,” rekao je nadbiskup William E. Lori iz Baltimorea u svojoj homiliji.

Nakon propovijedi nadbiskupa Lorija, nadbiskup Paul S. Coakley iz Oklahoma Cityja, predsjednik Konferencije katoličkih biskupa SAD-a (USCCB), predvodio je svečanu molitvu posvećenja, smještajući taj trenutak u širu povijesnu i teološku tradiciju.

Misa posvete je održana posljednjeg dana proljetnog plenarnog zasjedanja Konferencije katoličkih biskupa SAD-a u godini u kojoj se obilježava 250. obljetnica države.

U satima prije mise biskupi su zaključili svoje okupljanje razmišljanjima koja su se usredotočila na značenje pobožnosti prema Presvetom Srcu Isusovu u suvremenom životu.

Predsjednik Donald Trump također je izdao poruku povodom posvećenja nazivajući ga “snažnim trenutkom u našoj nacionalnoj priči” i povezujući posvetu s posvećenjem Sjedinjenih Država Blaženoj Djevici Mariji od strane biskupa Johna Carrolla u godinama poslije proglašenja američke nezavisnosti.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA