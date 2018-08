Apel nadbiskupa Fishera protiv ozakonjenja eutanazije

Australski će Senat od 14. do 16. kolovoza raspravljati i glasati o mjeri kojom se želi ukinuti zakon iz 1997. godine koji pojedinačnim federalnim jedinicama zabranjuje ozakoniti eutanaziju i potpomognuto samoubojstvo. Ta je mjera bila prihvaćena nakon što su 1995. godine federalne jedinice na sjeveru Australije odobrile takozvanu “slatku smrt”.

Mjesna je Katolička Crkva odmah stala u obranu života i najranjivijih ljudi koje pogađaju takvim smrtonosnim praksama. Potpišite peticiju, kažite “ne” eutanaziji, piše u apelu koji je uputio sidnejski nadbiskup i primas Australije, mons. Anthony Fisher, koji je pokrenuo prikupljanje potpisa, a organizirala ga je pro-life skupina “Nada – Sprečavanje eutanazije i potpomognutog samoubojstva” koja okuplja različite organizacije i pojedince.

Nadbiskup je od svih koji se zauzimaju za kulturu života i ljubavi zatražio da se ujedine kako bi senatori glasovali protiv prijedloga zakona, izbjegavajući olakšavanje puta do ozakonjenja eutanazije. Konkretno, mjera bi omogućila da se na području glavnoga australskog grada Camberre, na sjeveru zemlje i na otoku Norfolk, koji pripada sidnejskoj nadbiskupiji, ozakoni eutanazija i potpomognuto samoubojstvo.

Prijedlog zakona će predstaviti senator liberaldemokrat David Leyonhjelm koji je za medije izjavio da je s premijerom Malcolmom Turnbullom postignut dogovor kako bi se omogućilo glasanje po savjesti o tom pitanju u oba doma Parlamenta, u zamjenu za njegov glas za obnovu “Australskog povjerenstva za gradnju i graditeljstvo”. Ako sporazum ne bude poštovan, senator Leyonhjelm je zaprijetio da će kazniti Vladu odbijajući raditi s njom na temeljnim reformama poput poreznih olakšica.

Sidnejska je nadbiskupija podsjetila da eutanazija i potpomognuto samoubojstvo nerazmjerno pogađaju najranjivije osobe koje su izložene zloupotrebama kao što su starije osobe, nepokretni i druge rizične skupine, te je zatražila od Senata da prizna kako iskustvo u inozemstvu pokazuje da ne postoji siguran način ozakonjenja te prakse. Osim toga, istaknula je da se “Australska liječnička udruga” uvijek protivila ozakonjenju potpomognutog samoubojstva i eutanazije. Možemo učiniti nešto bolje za bolesne i najranjivije u našoj zajednici – naglasio je nadbiskup Fisher.

Mrežna stranica pro-life skupine “Nada” istaknula je službeno stajalište “Australske udruge liječnika” koja je ostala dosljedna svojem opiranju ozakonjenju eutanazije i potpomognutog samoubojstva. Po njihovom mišljenju liječnici ne bi smjeli biti uključeni u zahvate kojima je prvotna namjera završetak života osobe.

Prošle je godine 105 australskih stručnjaka za palijativnu skrb potpisalo otvoreno pismo zahtijevajući od Vlade savezne države Victoria da ne ozakoni eutanaziju i potpomognuto samoubojstvo, te da osigura odgovarajuća sredstva kako bi im pomogla brinuti se o pacijentima koji su na kraju života.

U cijelom svijetu – istaknula je u peticiji pro-life skupina “Nada” – 107 od 109 nacionalnih udruga liječnika koje čine “Svjetsku udrugu liječnika” protivi se eutanaziji i potpomognutom samoubojstvu. Razgovarajte i recite Senatu da trebaju slušati liječnike! Tražite da slušaju medicinsku struku i štite Australce kojima već prijete eutanazija i potpomognuto samoubojstvo.

U Australiji je rasprava o završetku života ponovno otvorena nakon što je u studenom prošle godine savezna država Victoria postala prva u zemlji koja je ozakonila eutanaziju, i odlučila da bolesnici u zadnjem stadiju svoje bolesti imaju pravo zatražiti smrtonosan lijek kako bi prekinuli svoje patnje. Zakon bi trebao stupiti na snagu u lipnju 2019. godine. Savjesti je potresla i dramatična odluka poznatog znanstvenika Davida Goodalla (Dejvida G-dala) koji je u 104. godini, iako nije bolovao ni od kakve teške bolesti, otputovao u Švicarsku i zatražio potpomognuto samoubojstvo.

Zabrinjavaju i statistike koje pokazuju izrazito povećanje eutanazije u zemljama u kojima je ona zakonita. Broj se onih koji pribjegavaju toj praksi povećao iz godine u godinu u Nizozemskoj i Belgiji; podaci su to ustanova za nadziranje tih dviju država koji govore i o desecima slučajeva osoba koje su posegnule za potpomognutim samoubojstvom zbog psihičkih razloga.

U razgovoru za Vatican News, don Eric Skruzny, rektor bogoslovije Redemptoris Mater u Sydneyu, govorio je o zabrinutosti koja proizlazi iz onoga što se dogodilo u Europi nakon ozakonjenja eutanazije. Sidnejski nadbiskup Fisher traži pomoć sa svih strana – napomenuo je rektor – odakle god je moguće kako bi uvjerio narod u sve opasnosti koje smo vidjeli, čini mi se, u Europi, to jest, u Nizozemskoj i Belgiji.

Ispitao je stvari tamo na licu mjesta – dodao je – čini se da u početku stvari počinju na bezazlen način, ali nakon toga svi su u opasnosti, ne samo stari, nego na kraju i mladi i djeca, svi koji su bespomoćni. Nadbiskup je zaista vrlo zabrinut – naglasio je don Eric. Duboko smo svjesni činjenice da postoje sredstva za praćenje; imamo i katoličke bolnice, naše katoličke klinike gdje se pomaže tim bolesnicima, postoji mnogo načina da se pomogne onima koji trpe u posljednjim trenucima svojeg života – zaključio je don Eric Skruzny.

