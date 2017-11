Blaženom proglašena indijska redovnica Rani Maria, ubijena 1995. godine

Obred je održan u Indoreu, u Indiji, a predvodio ga je, kao Papin izaslanik, upravo kardinal Amato. Papa Franjo je 23. ožujka ove godine priznao njezino mučeništvo, otvarajući tako put za njezinu beatifikaciju.

Sestra Regina (Rani) Maria, rođena kao Mariam Vattalil, redovnica Družbe franjevačkih klarisa, proglašena blaženom. Bila gladna i žedna pravednosti. Zbog toga je ubijena 25. veljače 1995. Ubojica ju je napao i zadao joj 54 uboda nožem. Dok ju je ubijao, redovnica je ponavljala Isusovo ime – rekao je kardinal Angelo Amato, pročelnik Zbora za proglašenje svetih.

Sestra Rani Maria je rođena u Kerali, a posljednje je dvije godine radila u Udaynagaru, u indijskoj saveznoj državi Madhya Pradeshu, posvećujući se posebno ratarima i ženama u tamošnjim selima. Dok je autobusom putovala u Bhopal, bila je primorana sići, te ju je, pred svim ostalim putnicima, njezin ubojica izbo nožem. Bilo je, naime, jasno kakva sudbina čeka one koji su se u preobrazbi seoske Indije pokušavali suprotstaviti zakonu jačega. Njezin je neumoran rad u pomoći siromašnima počeo smetati tamošnjim “gospodarima”.

– Razlog tako ubojitoga bijesa bila je činjenica da je redovnica propovijedala evanđelje ljubavi, i štitila siromašne od nepravde onih koji su si prijevarom prisvajali zemlju. Sestra Rani je nastojala odvratiti male zemljoposjednike od samoubojstva ili pak od potpune bijede, i to konkretnim inicijativama suradnje i mikrokredita – napomenuo je kardinal. Njezina je smrt imala snažan odjek, te su nakon njezina sprovoda održane javne manifestacije, uz sudjelovanje tisuća ljudi različitih religija, a sve ustanove u državi Madhya Pradeshu bile su zatvorene u znak žalosti – objasnio je kardinal Amato.

Znakovita je pak promjena do koje je došlo nakon ubojstva sestre Rani. Samandar Singh, njezin ubojica, u zatvoru se pokajao i potpuno promijenio, što je svoj vrhunac imalo u pomirbenom zagrljaju, 2002. godine, sa sestrom Selmy Paul, sestrom ubijene Rani Marije. Singh je izdržao kaznu, i to zahvaljujući obitelji žrtve koja se zauzela za njegovo puštanje na slobodu. Sestra Selmy Paul je nedavno rekla da Singh živi 30-ak kilometara daleko od njezina samostana koji on često posjećuje. A svake godine na obljetnicu preminuća Rani Marije, odlazi na njezin grob, a sestrama daruje pšenicu sa svojega polja kao simbol obnovljenoga života.

– To je način na koji on naviješta Božje milosrđe – kazala je sestra Selmy.

– Ali, što za misiju u Udainagaru i za cijelu Katoličku Crkvu u Indiji znači žrtva sestre Rani Marije, uzimajući u obzir da je Madhya Pradesh danas jedna od tvrđava hinduističkoga integralizma? Ona je bez sumnje blagoslov. Brojni misionari u njoj pronalaze nadahnuće i zaštitu za svoj teški posao u svrhu dobra – kazao je pročelnik Zbora za proglašenje svetih te na kraju istaknuo da su mučenici oduvijek činili zemlju plodnom za naraštaje novih kršćana.

