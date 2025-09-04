Čudo krvi sv. Januarija ponovilo se u kolovozu prvi put nakon 1389. godine

Čudo krvi sv. Januarija dogodilo se na neočekivan datum, a u istom gradu uslijedilo je i čudo krvi sv. Patricije. Svake godine krv sv. Januarija u relikvijaru čudesno prelazi iz krutog u tekuće stanje na prvu subotu u svibnju, 19. rujna kada slavimo sv. Januarija i 16. prosinca, na obljetnicu erupcija Vezuva 1631. godine.

Od 1389. godine, kada je čudo prvi puta zabilježeno, nikada se nije dogodilo u kolovozu, piše Famiglia Christiana.

Na početku 75. nacionalnog liturgijskog kongresa u Napulju, 26. kolovoza, krv sv. Januarija je „provrela“. Napuljska nadbiskupija na svojim društvenim mrežama podijelila je blagoslov s kraja svete Mise otvaranja kongresa i potvrdila čudesan događaj.

No čuđenju Napuljaca ovdje nije kraj. Istog dana dogodilo se identično čudo ukapljivanja krvi sv. Patricije, dan nakon njezinog blagdana, kako pišu talijanski mediji.