Svijet

Čudo krvi sv. Januarija ponovilo se u kolovozu prvi put nakon 1389. godine

4. rujna 2025.

Foto: HKM

Čudo krvi sv. Januarija dogodilo se na neočekivan datum, a u istom gradu uslijedilo je i čudo krvi sv. Patricije.
Svake godine krv sv. Januarija u relikvijaru čudesno prelazi iz krutog u tekuće stanje na prvu subotu u svibnju, 19. rujna kada slavimo sv. Januarija i 16. prosinca, na obljetnicu erupcija Vezuva 1631. godine.

Od 1389. godine, kada je čudo prvi puta zabilježeno, nikada se nije dogodilo u kolovozu, piše Famiglia Christiana.

Na početku 75. nacionalnog liturgijskog kongresa u Napulju, 26. kolovoza, krv sv. Januarija je „provrela“. Napuljska nadbiskupija na svojim društvenim mrežama podijelila je blagoslov s kraja svete Mise otvaranja kongresa i potvrdila čudesan događaj.
No čuđenju Napuljaca ovdje nije kraj. Istog dana dogodilo se identično čudo ukapljivanja krvi sv. Patricije, dan nakon njezinog blagdana, kako pišu talijanski mediji.

Izvor: Crkva na kamenu/HKM

Povezane vijesti i objave

Najave

Večer duhovne obnove – Moj Bog i ja

4. rujna 2025.

U župi Gabela, 5. rujna 2025., u 18 sati (prvi petak, spomendan sv. Majke Terezije) bit…

Više
Vatikan

Jubilejska godina: 24 milijuna vjernika do početka rujna hodočastilo u Rim

4. rujna 2025.

Do početka rujna je oko 24 milijuna vjernika hodočastilo u Rim za Svetu godinu. Nadležna vatikanska…

Više