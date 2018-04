Iz podsaharske Afrike stiže tračak nade

Iz podsaharske Afrike dolazi tračak nade. Primjećuje se, naime, značajno smanjenje smrtnih kazni i bitan razvoj zakonodavstava, i to s Gvinejom koja je postala 20. država koja ukida smrtnu kaznu za sva kažnjiva djela. Doznaje se to iz izvješća organizacije Amnesty International o smrtnoj kazni u svijetu, koji se odnosi na 2017. godinu. U izvješću među ostalim stoji da su Iran i Malezija promijenili zakon kako bi smanjili uporabu smrtne kazne za kažnjiva djela povezana s drogom.

Razvoj primijećen tijekom prošle godine u podsaharskoj Africi dio je napretka na općoj razini. Spomenuta je organizacija zabilježila najmanje 993 izvršenja smrtne kazne u 23 zemlje, što je 4% manje u odnosu na 2016. godinu, i 39% manje u odnosu na 2015., kada je bilo 1634 pogubljenja, a to je bio najveći broj od 1989. godine. Ti podatci, međutim, ne obuhvaćaju smrtne presude i pogubljenja u Kini, za koju Amnesty International smatra da ih je bilo na tisuće, ali se podatci o tomu smatraju državnom tajnom.

Iz izvješća potom proizlaze još uvijek zabrinjavajući trendovi, budući da brojne zemlje i dalje krše međunarodno pravo. Na prvih se pet mjesta te ljestvice – kako je u razgovoru za Radio Vatikan kazao Riccardo Noury, glasnogovornik talijanskoga ogranka Amnesty Internationala – nalaze Kina, Iran, Saudijska Arabija, Irak i Pakistan.

Izvor: Crkva na kamenu/missio.ba