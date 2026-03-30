Kardinal Pizzaballa na Cvjetnicu molio u Getsemaniju nakon zabrane ulaska u Sveti grob

Latinski jeruzalemski patrijarh kardinal Pierbattista Pizzaballa na Cvjetnicu, 29. ožujka, predvodio je Službu riječi i molitvu za mir u Bazilici svih naroda u Getsemaniju, nakon što mu je izraelska policija onemogućila ulazak u Baziliku Svetoga groba u Jeruzalemu, gdje je trebao predslaviti misu Nedjelje Muke Gospodnje, izvijestio je Vatican News.

Prema zajedničkom priopćenju Latinskoga jeruzalemskog patrijarhata i Kustodije Svete zemlje, kardinal Pizzaballa i kustos Svete zemlje fra Francesco Ielpo OFM zaustavljeni su na putu prema bazilici dok su se ondje uputili bez obilježja procesije ili službenog čina te su bili prisiljeni vratiti se. Istaknuto je kako je to prvi put nakon mnogo stoljeća da je crkvenim poglavarima onemogućeno slavljenje mise na Cvjetnicu u bazilici Svetoga groba.

Takva odluka ocijenjena je „nerazumnom i ozbiljno nesrazmjernom mjerom“ te ozbiljnim presedanom i udaljavanjem od načela slobode bogoslužja i poštivanja statusa quo. U priopćenju se naglašava kako taj čin zanemaruje vjerske osjećaje vjernika diljem svijeta koji u Velikom tjednu gledaju prema Jeruzalemu.

Zbog tih okolnosti slavlje Cvjetnice održano je u Getsemaniju, u podnožju Maslinske gore, gdje je Isus molio u vrtu. Ondje je kardinal Pizzaballa predvodio Službu riječi i podijelio svečani blagoslov relikvijom Svetoga križa prema gradu Jeruzalemu. Ovogodišnja slavlja u Svetoj zemlji, zbog rata i sigurnosnih ograničenja, održavaju se bez hodočasnika i velikih okupljanja.

U meditaciji kardinal je podsjetio na Isusa koji plače nad Jeruzalemom jer nije prepoznao dar mira, istaknuvši kako ta slika snažno odražava i današnje stanje. Naglasio je kako Isus i danas „plače“ nad Svetom zemljom obilježenom sukobima, patnjom i propuštenim prilikama za mir, osobito nad žrtvama rata, podijeljenim obiteljima i slomljenim nadama.

Osvrćući se na izostanak tradicionalnih procesija, istaknuo je kako rat narušava uobičajene izraze vjere, ali da prava vjera ne ovisi o izvanjskim obredima te može ostati živa i u tišini i kušnji. Naglasio je kako Raspeti i Uskrsli Krist ostaje prisutan među ljudima i kada su putovi zatvoreni.

Govoreći o Muci Gospodnjoj, kardinal je istaknuo kako ona razotkriva ljudske slabosti kroz izdaju, zatajenje i nasilje, ali istodobno objavljuje Isusovu vjernost i ljubav koja se daruje do kraja. Naglasio je kako se upravo u trenutku prividne pobjede smrti očituju istina, ljubav i ostvarenje spasenja.

Isus, istaknuo je, vodi prema miru koji nije iluzija, nego plod križa – miru koji dolazi od Boga koji se potpuno daruje i ne treba silu ni oružje. Upozorio je kako živjeti vjeru u Svetoj zemlji znači prihvatiti proturječje: mjesto uskrsnuća istodobno je i mjesto Kalvarije, a prostor Božje blizine i dalje je obilježen ranama i mržnjom.

Na kraju je kardinal Pizzaballa pozvao vjernike da budu svjedoci ljubavi koja ne odustaje te da i usred teških okolnosti ostanu nositelji nade, donoseći Kristovu ljubav i svjetlo ondje gdje se čini da prevladava tama.