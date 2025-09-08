Karlo Acutis i Pier Giorgio Frassati novi su sveci Katoličke Crkve

Papa Lav XIV. proglasio je u nedjelju, 7. rujna, na Trgu svetog Petra svetima Karla Acutisa i Pier Giorgia Frassatija, dvojicu mladih laika koji su svojim životima svjedočili, kako je rekao, da je najveći rizik u životu „rasipati ga izvan Božjeg plana“.

Pred 80 tisuća okupljenih vjernika Papa je u homiliji istaknuo da su obojica bili „zaljubljeni u Isusa“, spremni „dati sve za Njega“ i da su do svetosti došli „jednostavnim sredstvima dostupnim svima“ – euharistijom, molitvom i svakodnevnom ljubavlju prema bližnjima, izvijestio je Vatican News.

Papa je podsjetio da je Pier Giorgio Frassati bio aktivan u Katoličkoj akciji, studentskim udrugama i karitativnom radu u rodnom Torinu, gdje su ga prijatelji prozvali „Frassati prijevoznik“ jer je na svojim leđima nosio hranu i pomoć siromasima.

Karlo Acutis, poznat kao „cyber-apostol euharistije“, koristio je internet kako bi približio vjeru drugima, no svoj je život proživljavao u jednostavnosti, povezujući sport, školu, igru i pomaganje potrebitima s redovitom molitvom i misom.

„Ne ja, nego Bog“, ponavljao je Karlo Acutis, dok je Frassati govorio: „Ako imate Boga u središtu svojih djela, doći ćete do cilja.“

Papa Lav XIV. rekao je da njih dvojica mladih svetaca ostaju „poziv svima, a posebno mladima, da ne rasipaju život, nego da ga usmjere prema nebu i učine remek-djelom“.

Obred kanonizacije zaključen je svečanom papinskom formulom proglašenja, pjevanjem „Aleluja“ te prinošenjem tamjana i štovanjem relikvija novih svetaca. Papa je okupljenima zahvalio riječima: „Danas je velika radost za Italiju, za Crkvu i za cijeli svijet.“