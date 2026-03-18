MIVA u 2025.: 252 projekta mobilnosti u 53 države

Humanitarna organizacija MIVA realizirala je u 2025. godini 252 projekta mobilnosti u 53 države. Ukupno je nabavljeno 2.694 vozila vrijednosti oko 4,9 milijuna eura, uključujući bicikle, školske autobuse, terenska vozila, ambulantna vozila, traktore, invalidska kolica, tricikle pa čak i mazge, prema priopćenju koje je u ponedjeljak 16. ožujka izdala organizacije sa sjedištem u Stadl-Pauru (Gornja Austrija), prenio je Kathpress.

MIVA podržava ljude u udaljenim i siromašnim područjima Afrike, Latinske Amerike, Azije, Oceanije i Istočne Europe nabavom vozila kako bi osigurala pristup obrazovanju, zdravstvenoj skrbi i radu te spasila živote u hitnim slučajevima. Mobilnost se smatra odlučujućom osnovom za društveno sudjelovanje, ekonomsku neovisnost i razvoj.

U priopćenju za medije glavna ravnateljica Christine Parzer istaknula je lokalnu prilagodbu osiguranih pomagala. Mobilnost ima “nezamjenjivu vrijednost” za MIVA projektne partnere diljem svijeta. Zahvaljujući predanosti donatora vozila se mogu koristiti za osiguranje temelja za “učinkovite i održive projekte širom svijeta”.

Više od 76 godina MIVA se oslanja na mobilnost kao instrument razvojnog rada. Godišnji pregled za 2025. pokazuje da ciljana prometna rješenja značajno doprinose smanjenju siromaštva, boljem obrazovanju i zdravstvenoj skrbi. (Informacije i detaljna bilanca na www.miva.at/bilanz2025).

Izvor: Crkva na kamenu/KTA