Nakon gotovo 30 godina obnovljena tijelovska procesija ulicama grada

Nakon gotovo 30 godina u Subotici je na svetkovinu Tijela i Krvi Kristove – Tijelovo, 4. lipnja, ponovno organizirana procesija od katedrale sv. Terezije Avilske do franjevačke crkve sv. Mihovila Arkanđela. Dvojezično misno slavlje, koje je predvodio subotički biskup Franjo Fazekas, slavljeno je u subotičkoj katedrali uz koncelebraciju svećenika i đakona Subotičke biskupije, izvijestila je Subotička biskupija.

U prigodnoj homiliji biskup Fazekas naglasio je kako nam današnja svetkovina daje do znanja da Isusu Kristu mjesto nije ponajprije u svetohraništu, nego u nama kršćanima.

„On je hrana i napoj svetosti, a mi smo istinska svetohraništa. Euharistija za nas kršćane nije tek ‘biti s Kristom’ u prisnom i nutarnjem odnosu, nego znači upuštanje u pustolovinu koja postaje poslanjem – biti Kristov čovjek. Budimo žive pokaznice ovome svijetu da smo uistinu Kristovi prijatelji“, istaknuo je biskup Fazekas.

Nakon misnog slavlja uslijedila je svečana procesija kroz grad koja je okupila velik broj vjernika, koji su na taj način posvjedočili svoju vjeru.

Tijelovska procesija išla je od katedrale do franjevačke crkve Ulicom Matka Vukovića. Prva postaja bila je u katedrali, druga kod spomenika biskupu Ivanu Antunoviću, treća kod spomenika Presvetom Trojstvu pokraj Gradske kuće, a četvrta na platou ispred franjevačke crkve, gdje je podijeljen završni blagoslov za grad Suboticu, njegove građane te sve koji obavljaju javne i odgovorne službe i poslove u gradu.

U samu procesiju bili su uključeni vjerski simboli te tijelovski, divojački, momački i drugi župni barjaci koji se na ulice grada iznose samo za Tijelovo. Zatim su išli mladi u narodnim nošnjama, članovi Franjevačkog svjetovnog reda, Vitezovi sv. Jurja i sv. Stjepana, predstavnici pogrebnih poduzeća „Funero“ i JKP „Pogrebno“, Čuvari Božjega groba, djevojke u bijelom sa simbolima, prvopričesnici, djeca u bijelom s cvijećem, ministranti, svećenici, „Nebo“ i biskup s Presvetim, pjevači te brojni vjernici.

„Gotovo puna dva desetljeća priželjkujemo ovaj dan, da na Tijelovo procesijom prođemo gradom i time posvjedočimo svoju vjeru te blagoslovimo cijeli grad. Dojmovi su izvrsni jer je ono najvažnije – vjerski sadržaj i blagoslov – danas prošao ulicama Grada Subotice. Broj sudionika i vjernika doista je iznenađujući i to je lijep pokazatelj koliko nam svima to znači. Ovo je zaista bilo posebno i htio bih ovom prigodom izraziti zahvalnost svima koji su pomogli u organizaciji i pratili cijeli događaj. Zapravo, nismo se morali mnogo truditi jer je svatko tko je želio i imao iskustva u tome dao svoj doprinos“, rekao je preč. dr. Ivica Ivanković Radak te poručio kako je sada ponovno sve oživljeno i da će se nastaviti i narednih godina.

Nakon misnog slavlja predstavljeni su i ovogodišnji predvoditelji Dužijance 2026. – bandašica Mila Kujundžić i bandaš Teo Margetić, kao i mala bandašica Marija Šabić i mali bandaš Danilo Cvijanov.

Podsjetimo, tijelovska procesija kroz grad bila je uobičajena sve do Drugoga svjetskog rata, a tijekom komunističkog razdoblja bila je ukinuta. Procesija s Presvetim, koja predstavlja javni izraz vjere, ponovno je obnovljena 1995. godine i održavala se do 1999., kada je prekinuta zbog bombardiranja. Iako je godinama postojala želja za njezinom obnovom, ostvarena je tek ove godine.

Proslavi svetkovine Tijela i Krvi Kristove, uz velik broj vjernika, nazočili su i predstavnici lokalne samouprave, diplomacije te vijeća nacionalnih manjina.

Procesija s Presvetim prošla je ulicama Subotice u miru, dostojanstvu, molitvi i zajedništvu, bez većeg ometanja redovitoga života grada. Ovaj događaj nije bio samo vjerski, nego i kulturni, povijesni i identitetski trenutak za grad.