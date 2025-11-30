Neka kršćani grade jedinstvo ljubeći jedni druge kao braća i sestre

Posljednjega dana apostolskog putovanja u Tursku, prije odlaska u Libanon, Papa je prisustvovao božanskoj liturgiji koju je predvodio patrijarh Bartolomej Prvi. Papa Lav XIV. je izrazio nadu u zauzimanje Crkvi kako bi se bez prestanka nastavilo ići putem pomirenja, unatoč preprekama. Pohvalio je rad Međunarodne mješovite komisije za teološki dijalog između Katoličke Crkve i pravoslavnih Crkava, potičući ih da budu graditelji mira, piše Vatican News.

Prepoznati se kao braća i sestre u Kristu obveza je koja mora ujediniti sve kršćane na putu prema jedinstvu, slijedeći stope povijesne geste Pavla VI. i patrijarha Atenagore, koja je omogućila poduzimanje važnih koraka također na ekleziološkoj i kanonskoj razini. Rekao je to papa Lav XIV. na posljednjem događaju u Istanbulu, danas, 30. studenog, prije nego što se oprostio od Turske i krenuo prema Libanonu, prisustvujući božanskoj liturgiji kojom je završilo to – kako je rekao – hodočašće na mjesta gdje je održan prvi Ekumenski koncil u povijesti Crkve. Ponovno je potaknuo na potrebno zauzimanje za postizanje istinskoga zajedništva među kršćanskim Crkvama.

Papa je prisustvovao božanskoj liturgiji održanoj u patrijarhalnoj crkvi svetoga Jurja u Fanaru, na dan proslave sv. Andrije apostola, zaštitnika Carigradske crkve, koju je predvodio patrijarh Bartolomej I., s kojim je na kraju slavlja podijelio zajednički ekumenski blagoslov. U svojem se govoru papa Lav XIV. spomenuo zagrljaja iz 1964. godine u Jeruzalemu između pape Pavla VI. i tadašnjega ekumenskog patrijarha, koji je označio početak pomirenja između katolika i pravoslavaca nakon stoljećā raskola. Bio je to zagrljaj kojim se željelo izbrisati iz sjećanja Crkve ono što je dovelo do izopćenja iz 1504. godine. Ta je gesta – prema riječima pape Lava XIV. – otvorila put pomirenja, mira i sve većega zajedništva između katolika i pravoslavaca, koje je raslo također zahvaljujući čestim kontaktima, bratskim susretima i plodnom teološkom dijalogu.

“U prošlosti je bilo mnogo nesporazuma, pa čak i sukoba među kršćanima različitih Crkvi, i još uvijek postoje prepreke koje nas sprječavaju da budemo u punom zajedništvu, ali ne smijemo se povući u zauzimanju za jedinstvo i ne smijemo prestati smatrati se braćom i sestrama u Kristu i voljeti jedni druge kao takve”, rekao je papa Lav XIV.

Do sada je postignut velik napredak, također na ekleziološkoj i kanonskoj razini – istaknuo je Papa te potaknuo kršćane da se više zauzmu za obnovu punog zajedništva. Odao je priznanje dosadašnjem radu Katoličke Crkve i Ekumenskoga patrijarhata putem Međunarodne mješovite komisije za teološki dijalog između Katoličke Crkve i Pravoslavne Crkve. Stoga je apelirao da se taj trud nikada ne prekine, kako bi sve autokefalne pravoslavne Crkve ponovno aktivno sudjelovale u toj obvezi.

“Sa svoje strane želim potvrditi da je, u skladu s naukom Drugoga vatikanskog koncila i mojih prethodnika, težnja za punim zajedništvom među svima koji su kršteni u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, uz poštovanje legitimnih razlika, jedan od prioriteta Katoličke Crkve, a posebno moje službe kao rimskoga biskupa, čija je specifična uloga na razini opće Crkve u tomu da bude u službi svih u izgradnji i očuvanju zajedništva i jedinstva”, rekao je Papa.

Kršćani trebaju zajedno odgovoriti na izazove i zahtjeve koje postavljaju čovječanstvo i stvoreni svijet – primijetio je Papa – postajući graditelji mira u vremenu koje obilježavaju krvavi sukobi i nasilje na mjestima koja su blizu i daleko od nas. Mir nije samo plod ljudskoga truda, nego je on Božji dar – istaknuo je te dodao – stoga ga valja tražiti kroz molitvu, pokoru, kontemplaciju i živi odnos s Gospodinom koji nam pomaže razlučivati ​​riječi, geste i djela koja trebamo poduzeti kako bi doista bili u službi mira. Suradnja među kršćanima, kao čuvarima stvorenoga svijeta – rekao je potom Papa – treba se suočiti i s ekološkom krizom koja muči svijet i koja zahtijeva istinsko duhovno obraćenje kako bi se promijenio smjer i očuvalo sve stvoreno.

Zajedničko zauzimanje Crkvi treba osigurati da se mogu zajednički suočiti i s uporabom novih tehnologija, posebno na području komunikacija, kako bi se promicala njihova odgovorna uporaba u službi cjelovitoga razvoja ljudi i da bi se omogućilo da svatko ima pristup njima, kako takve blagodati ne bi bile rezervirane samo za mali broj ljudi i interese malo onih privilegiranih. To su – prema riječima pape Lava XIV. – tri važna izazova s kojima će se kršćani trebati suočiti misleći na postizanje općega dobra.

