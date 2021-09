Od svibnja 2020. do danas napadnuto je 95 katoličkih crkava u SAD-u

Od svibnja 2020. godine zabilježeno je barem 95 slučajeva vandaliziranja katoličkih crkava u SAD-u. Podatak je to kojeg je iznijelo Vijeće za vjerske slobode Američke biskupske konferencije.

Napadi na crkve uključivali su paleže, uništavanje kipova, te oštećivanje crkvenih zgrada i spomenika prikazima svastika i iskazima mržnje, a dogodili su se na području 29 saveznih država.

“Bilo da su počinitelji tih djela opterećeni pojedinci koji očajnički traže pomoć ili agenti mržnje koji žele zastrašivati, napadi su znak društva kojem je potrebno iscjeljenje”, napisali su predsjednik Vijeća za vjerske slobode nadbiskup Thomas Wenski i predsjednik Vijeća za pravdu i ljudski razvoj nadbiskup Paul Coakley u srpnju 2020. godine.

“U tim incidentima u kojima su djela pojedinaca jasna, motivi još uvijek nisu. Dok nastojimo razumjeti uništenje svetih simbola nesebične ljubavi i predanja, molimo se za sve koji su ih počinili, te ostajemo budni pred onime što slijedi”, napisali su biskupi.

Posljednji incident u izvještaju odnosio se događaj od 5. rujna ove godine kada su vandali išarali katoličku crkvu u Louisvilleu u saveznoj državi Colorado.

Dvanaest incidenata se dogodilo u Kaliforniji, uključujući uklanjanje kipa svetog Junipera Serre u listopadu 2020. te palež u srpnju 2020. koji je uništio dijelove 250 godina stare misijske crkve svetog Gabrijela.

Dva incidenta više zabilježena su u New Yorku, uključujući antikatoličke grafite na katedrali svetog Patrika koji su nastali u siječnju.

Neke biskupije poput one Brooklynu zatražile su povećanu policijsku prisutnost, nakon što su se u svibnju dogodila dva vandalizma u tri dana.

“Definitivno smo zabrinuti da postoji uzorak zločina iz mržnje usmjeren prema katolicima”, kazao je upravitelj biskupijske kurije mons. Anthony Hernandez nakon napada.

U otvorenom pismu objavljenom na stranicama nadbiskupije New York, kardinal Timothy Dolan je napisao:

“Kada ljudi napadaju religiju, vjeru, crkve, džamije, sinagoge, ili, još gore, ljude, naša čitava kultura, društvo i opće dobro su oslabljeni i ugroženi.”

“Ovi uvrnuti mrzitelji su lukavi. Nihilisti i anarhisti znaju da je za slamanje civilizacije učinkovito ciljati one koji se zalažu za dostojanstvo ljudske osobe i svetost ljudskog života – to jest vjernike i njihove bogoštovne prostore. Dok se molimo za krivce, osuđujemo njihova djela.”

Vlada Sjedinjenih Američkih Država još se nije službeno oglasila o ovom nizu napada na Katoličku Crkvu u zemlji.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA