Pakistanski kršćani zahtijevaju zakon protiv prisilnih obraćenja

KARACHI (IKA) – U Pakistanu je još jedna maloljetna kršćanka oteta i prisiljena udati se za muslimana. Arzoo Masih, 13-godišnja djevojčica, nestala je 13. listopada dok se igrala ispred svog doma u Karachiju. Roditelji, koji su bili odsutni za vrijeme nemilog događaja, podnijeli su prijavu mjesnoj policijskoj postaji koja je pak predočila dokumente prema kojima je „mlada žena“ „slobodno“ sklopila brak s muslimanskim državljaninom i prešla na islam. Dokumenti, zbog kojih su brak i „obraćenje“ zakoniti, lažno svjedoče o punoljetnosti trinaestogodišnjakinje. U Pakistanu su, naime, zabranjeni brakovi prije navršene 18. godine života, a otmice se također kažnjavaju smrtnom kaznom.

Roditelji djevojčice potom su se za pomoć obratili mjesnim crkvenim vlastima. „Zahvalni smo Nacionalnoj komisiji za pravdu i mir na spremnosti da pomogne u pokretanju pravnih postupaka“, rekao je otac djevojčice novinskoj agenciji UCA News.

Oštru osudu tog nedvojbeno prisilnog braka izrazio je i Shabbir Shafqat, predsjednik Nacionalne kršćanske stranke, ističući da je prisilno obraćenje u Pakistanu postalo sredstvo progona kršćana i manjina. „Moramo zauzeti“, dodao je, „jedinstveno stajalište protiv otmice djevojčice Arzoo.“

Otmice maloljetnih pripadnika vjerskih manjina i brakovi s muslimanskim državljanima danas su uobičajena praksa u Pakistanu. U ožujku 2020., nakon slučajeva dviju hinduističkih djevojaka, pakistanska Komisija za ljudska prava pozvala je vlasti pokrajine Sindh da prisilna obraćenja proglasi nezakonitima, ističući da su prečesto predstavljena kao dobrovoljna. „Gruba je stvarnost da se obraćenja ne smatraju zločinom, a još manje problemom koji bi se trebao ticati javnog mišljenja“, istaknuli su članovi Komisije.

Vjerske manjine u Pakistanu već dugo vrše pritisak da se ta praksa kazni. Međutim, novi nacrt zakona u tom smislu nedavno je odbacila Komisija za vjerska pitanja pakistanskoga Senata. Zakon o zaštiti prava manjina (Protection of Rights of Minorities Bill, 2020), koji je predstavio senator Javed Abbasi, član Pakistanske muslimanske lige (N), sadržavao je niz mjera za zaštitu manjina, uključujući mjeru da se prisilni brak između muškarca muslimana i maloljetne djevojke druge vjere automatski smatra nevažećim, i predviđajući kazne za one koji organiziraju takve brakove. Prijedlog je također obuhvaćao trogodišnju zatvorsku kaznu i novčanu kaznu od 50 tisuća rupija za govor mržnje i nasilje nad vjerskim manjinama te godinu dana zatvora i novčanu kaznu u slučajevima diskriminacije.

Unatoč zauzimanju premijera Imrana Khana, njegova vlada u Karachiju, kao i stranke koje ga podržavaju, malo su učinili za prava manjina u zemlji, što je nedavno osudio pakistanski kršćanin Aftab Alexander Mughal, urednik časopisa „Briga za manjine“ (Minority concern). „Od njegovog uspona na vlast u kolovozu 2018.“, rekao je Mughal, „ubijen je najmanje 31 pripadnik manjinskih zajednica, 58 ih je ozlijeđeno u ciljanim napadima, i zabilježeno je 25 slučajeva bogohuljenja, dok je najmanje sedam bogoštovnih mjesta vjerskih manjina pretrpjelo napade ili zastrašivanja“, objavio je Vatican News.

Izvor: Crkva na kamenu/IKA