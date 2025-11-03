Sagrada Família u Barceloni ima najviši crkveni toranj na svijetu

Bazilika Sagrada Família u Barceloni, još uvijek u izgradnji, službeno je postala crkva s najvišim tornjem na svijetu. Na središnji Kristov toranj postavljen je donji dio velikog križa, čime je građevina dosegla visinu od 162,91 metar i time nadmašila dosadašnjeg rekordera, katedralu u Ulmu u Njemačkoj, izvijestio je 30. listopada Kathpress.

Bazilika Sagrada Família, jedno od najpoznatijih arhitektonskih djela na svijetu, dosegla je novu povijesnu prekretnicu. Na središnji Kristov toranj postavljeno je donje križno krilo, čime je visina tornja dosegla 162,91 metar. Time je barcelonska crkva prvi put nadmašila visinu tornja katedrale u Ulmu, koji s 161,53 metra od 1890. godine drži rekord najvišeg crkvenog tornja na svijetu.

Postavljanje prvog dijela križa označilo je početak završne faze izgradnje središnjeg tornja Sagrade Família. Donji krak križa dugačak je 7,25 metara i težak 24 tone. Element je od srpnja bio pripremljen na platformi visokoj 54 metra iznad središnjeg broda crkve, a sada je uspješno montiran. Nakon dovršetka križ će biti visok 17 metara i širok 13,5 metara, što odgovara visini peterokatnice. Ukupna visina tornja trebala bi iznositi 172,5 metra.

Završetak „Tornja Isusa Krista“ planiran je za 2026. godinu, kada će se obilježiti 100. obljetnica smrti velikog arhitekta Antonija Gaudíja. Tim povodom u Barceloni su predviđena brojna kulturna i liturgijska događanja.

Sagrada Família jedno je od najposjećenijih mjesta u Španjolskoj i simbol Barcelone. Gradnja bazilike započela je 1882. godine, a Gaudí je na njoj radio više od četiri desetljeća, sve do svoje tragične smrti 1926. godine u prometnoj nesreći u blizini gradilišta.

Iako se radovi nastavljaju i danas, planirano je da crkva bude u potpunosti dovršena tijekom 2030-ih godina. Od 2000. godine vodi se proces Gaudíjeve beatifikacije, a njegovo djelo i vizija i dalje nadahnjuju milijune posjetitelja i vjernika diljem svijeta.