Samo 46 posto Francuza smatra se kršćanima

Prvi put u povijesti broj francuskih stanovnika koji sebe smatraju kršćanima pao je ispod 50 posto pokazuje istraživanje koje je proveo American Pew Research Center, izvijestio je ekai. Istraživanje ukazuje da se broj kršćana u zemlji nazvanoj „najstarijom kćeri Crkve“ (fr. fille aînée de l’Église) i dalje smanjuje. S druge strane sve je više ljudi koji ne ispovijedaju nijednu religiju.

Konkretno, 46 posto Francuza sebe smatra kršćanima, 43 posto je izjavilo da ne ispovijedaju nijednu religiju, dok je 9 posto muslimana. Broj od 46 posto kršćana uključuje vjernike koji redovito ili povremeno prakticiraju svoju vjeru te one koji se smatraju „kulturološkim“ kršćanima.

Pew Research Center navodi da je „Francuska jedina europska zemlja među deset vjerskih najraznolikijih zemalja na svijetu.“ Međutim, za razliku od drugih zemalja na popisu poput Singapura, Surinama, Južne Koreje i Australije, gdje je vjerska pripadnost relativno ravnomjerno raspoređena među različitim religijama, u Francuskoj se ta raznolikost prvenstveno temelji na povećanju broja ljudi koji ne pripadaju nijednoj vjerskoj tradiciji.

Iako kršćanstvo i dalje dominira u Francuskoj, ono više ne uključuje većinu društva. Istovremeno, islam je značajna manjina s potencijalom za rast. Ova „konfiguracija vjerske pripadnosti“ jedna je od iznimki u svijetu jer u 194 zemlje i teritorija barem polovica stanovništva pripada jednoj vjerskoj tradiciji, izvijestio je Pew Research Center.

