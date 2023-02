Španjolski biskupi protiv UN-ove Agende 2030

Španjolski biskupi kritizirali su središnje dijelove ciljeva održivog razvoja koje je postavila organizacija Ujedinjenih naroda, iako neke njihove vidove smatraju prihvatljivima, objavila je KNA.

Generalni tajnik Španjolske biskupske konferencije toledski pomoćni biskup Francisco César García Magán upozorio u razgovoru za novinsku agenciju Servimedia da prijeti opasnost „ideološke kolonizacije“.

Brojni vidovi tih ciljeva koji se tiču obrazovanja i zaštite prirode „prihvatljivi su“, rekao je mons. Magan. Međutim, poručio je da su time manje razvijene zemlje društveno-politički izvrgnute pritisku dominirajućih država i multinacionalnih tvrtki koje žele nametnuti komercijalne interese i kulturološke obiteljske modele koji nisu u skladu s dotičnim identitetima.

„Moramo štititi skupine kojih se to tiče“, rekao je biskup Magan, dodajući da one nisu zaslužile da ih pregazi „novi kolonijalizam“.

Ujedinjeni narodi donijeli su 2015. „Agendu 2030“, kojom se utvrđuje 17 globalnih ciljeva održivog razvoja „za transformaciju našeg svijeta“ do 2030. godine. Riječ je, među ostalim, o pojačanom angažmanu za mir i pravnu državu, borbi protiv korupcije, obrazovanju za sve i zaštiti klime i prirodnih izvora.

U Katoličkoj Crkvi postoji otpor dijelovima Agende, posebice u pogledu društveno-političkih pitanja. Primjerice, ciljevi Ujedinjenih naroda sadrže mjerila za „reproduktivno zdravlje“ koja omogućuju pobačaj i uporabu kontracepcijskih sredstava, objavila je KNA.