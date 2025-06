U Australiji raste broj obraćenika na katoličanstvo

Broj odraslih obraćenika i povratnika katoličanstvu u Australiji narastao je u posljednjih pet godina, rekao je nadbiskup Sydneyja Anthony Fisher, OP, prenosi Aleteia.

U razgovoru za Sydney Catholic Business Network 30. svibnja, Fisher je primijetio da je Nadbiskupija Sydney doživjela rast od 26 posto u broju odraslih obraćenika petu godinu zaredom.

„Ne vraćaju se samo ljudi odrasli u katoličkoj vjeri, nego i pojedinci iz različitih sredina koji se susreću s vjerom prvi put te nalaze u njoj nešto što ih se duboko dojmi“, rekao je nadbiskup Fisher.

Biskup Richard Umbers, pomoćni biskup Nadbiskupije Sydney, Aleteiji je naveo razloge zbog kojih on misli da je broj obraćenika i općenito prihvaćanje katoličke vjere u Australiji u porastu. „Postoji otvorenost za propitivanje onoga što netko misli i vjeruje. Možda zbog iskustva s COVID-om i sada teških ekonomskih vremena“, rekao je.

Osim broja krštenja, došlo je i do povećanja posjećenosti crkve, upisa u vjerske škole i „pozitivnih komentara političara“ u vezi s vjerskom vjerom, rekao je Umbers. „Autentičnost vjerskih zajednica u molitvi i tradiciji pravo je otkriće“, rekao je.

Australija nije jedina država u kojoj je u posljednje vrijeme zamijećen porast broja katolika. Tako je u Velikoj Britaniji posljednjih nekoliko godina uočen „tihi oporavak“ katoličanstva, osobito među mladim osobama od 25 godina. Uskoro bi moglo biti više katolika nego anglikanaca, i to prvi put od engleske reformacije koju je pokrenuo kralj Henrik VIII. 1527.

Isto tako, u Francuskoj je ove godine kršteno više od 17 tisuća odraslih osoba, što je povećanje od 45 posto u odnosu na prošlu godinu. Lani je na Vazmenom bdjenju kršteno oko 12 tisuća odraslih osoba, što je navedeno kao rekord. Voditelj Ureda za pastoral mladih i zvanja Francuske biskupske konferencije, vlč. Vincent Breynaert, istaknuo je tada kako je riječ o masovnom fenomenu koji je započeo u posljednjih deset godina i u stalnom je porastu.

Izvor: Crkva na kamenu/Bitno.net