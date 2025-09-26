U Velikoj Britaniji bi uskoro moglo biti više katolika nego anglikanaca

Katolička Crkva u Ujedinjenom Kraljevstvu dobiva na snazi i u bliskoj budućnosti mogla bi brojčano nadmašiti Anglikansku crkvu. Ne tako davno takav se scenarij činio nemogućim, izvještava španjolski portal Religión en Libertad, prenosi e-kai. Kao što pokazuju istraživanja, katoličanstvo u Velikoj Britaniji doživljava jasan preporod, približavajući se brojem anglikancima, posebno među mladima i u velikim gradovima.

Sjeverna Irska i London kao primjer

Značajan signal promjena u strukturi kršćana u Ujedinjenom Kraljevstvu je Sjeverna Irska. Prema Religión en Libertad, popis stanovništva 2021. prvi je put zabilježio brojčanu nadmoć katolika (45,7 posto) nad protestantima (43,4 posto). Ovo je povijesna promjena u regiji u kojoj su protestanti bili stoljećima većina.

Jednako zanimljiv primjer dolazi iz Londona. Prema anketi think tanka Theos iz 2020., katolici čine 35 posto kršćana u glavnom gradu, dok anglikanci čine 33 posto. Podaci također pokazuju veću vitalnost vjere katolika: 36 posto anglikanaca priznalo je da nikada ne moli, a 45 posto da nikada ne idu u crkvu. Među katolicima su ti postoci bili znatno niži – 11 posto, odnosno 15 posto.

Zašto se broj katolika povećava?

Na ovaj trend utječe nekoliko čimbenika: migracija iz Poljske, Litve, Afrike, Latinske Amerike ili Ukrajine, privlačnost katoličke vjere među mladima i vitalnost župa. Kod anglikanaca, međutim, postoji doktrinarna i moralna slabost, kao i sekularizacija, što obeshrabruje mnoge anglikanske vjernike.

Znakovi vremena

Osim toga, tu su i obraćenja nekih anglikanskih svećenika i kanonizacija Johna Henryja Newmana. Kao što portal Religión en Libertad primjećuje, iako se promjena ne će dogoditi odmah, to su “signali budućnosti koja bi mogla biti bliža nego što se čini”.

U jednoj od najsekulariziranijih europskih država takav povijesni preokret mogao bi značiti epohalnu promjenu i podsjetnik da, kako komentatori pišu, “Bog ima druge planove”.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA