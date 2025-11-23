Više od 300 djece oteto iz katoličke škole u Nigeriji

Prema najnovijim informacijama lokalnog katoličkog biskupa, 315 učenika i nastavnika oteto je u petak 21. studenog u napadu na katolički internat u zajednici Papiri na sjeverozapadu Nigerije. Ukupno 303 učenika te 12 nastavnika se vode kao nestali, izjavio je u subotu 22. studenog biskup biskupije Kontagore Yohanna Dauwa Bulus, prema priopćenju Kršćanske udruge Nigerije (CAN). Broj dječaka i djevojčica otetih iz osnovne i srednje škole St. Mary’s tako odgovara gotovo polovici svih učenika, 629, te škole.

Naoružani napadači upali su u školu u saveznoj državi Niger u ranim jutarnjim satima u petak 21. studenog. U početku su odgovorní pretpostavljali da je oteto 100 osoba. Nigerijske vlasti još nisu komentirale broj otetih učenika i nastavnika.

To je već druga masovna otmica studenata u sjeverozapadnoj Nigeriji u roku od tjedan dana. Samo u ponedjeljak 17. studenog naoružani napadači napali su djevojački internat u saveznoj državi Kebbi, ubili učitelja i oteli 25 muslimanskih učenica.

U državama Niger, Katsina i Plateau zatvaranje svih škola sada je naređeno kao mjera opreza, prenijela je vijest agencija AFP. U međuvremenu, biskup Kontagore, Yohanna, u subotu 22. studenog je odbacio izjave vladinih dužnosnika da je škola u Papiriju uoči napada ignorirala vladinu naredbu o zatvaranju svih internata nakon obavještajnih upozorenja o povećanom riziku od napada. „Suprotno glasinama, nismo primili ni okružnicu, ni upozorenje od vlade ili sigurnosnih vlasti“, biskupa je citirao list „Vanguard“ u svom subotnjem online izdanju.

Do sada nijedna skupina nije preuzela odgovornost za zločin. Na sjeveru Nigerije, zemlji s 230 milijuna stanovnika, posljednjih godina bilo je učestalih napada na škole i masovnih otmica od strane bandi i islamističkih terorističkih skupina. Najveća otmica te vrste do sada bila je napad na školu za djevojčice u gradu Chibok u saveznoj državi Borno u travnju 2014. u kojem je islamistička teroristička skupina Boko Haram otela 276 učenica. Do danas je sudbina oko 90 njih nepoznata.

Reuters je izvijestio u petak 21. studenoga, pozivajući se na predstavnika Crkve, da počinitelji traže otkupninu od 100 milijuna naira (oko 60.000 eura) pojedinačno za svakog otetog učenika ili nastavnika.

Podsjetimo, predsjednik SAD-a Donald Trump najavio je prije dva tjedna da će staviti Nigeriju na popis za praćenje država s ograničenom vjerskom slobodom. Opravdao je taj korak optužbom da se kršćani tamo masovno ubijaju od strane islamista. Kasnije je također zaprijetio vojnim udarom ako Nigerija nastavi dopuštati „ubijanje kršćana“.

