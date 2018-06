Zemlja gdje djeca žive u dramatičnim uvjetima

MALI – Više od milijardu djece u svijetu živi u zemljama u kojima vlada krajnje siromaštvo. Među njima, na drugom je mjestu Mali – istaknula je u svome izvješću međunarodna organizacija “Save the Children”, kako bi naznačila narode u svijetu čija djeca žive u dramatičnim situacijama, svakodnevno riskirajući život.

Uvjeti u kojima žive djeca u prvim mjesecima života u toj su zemlji vrlo loši. Djeca nemaju ništa – naglasio je Paolo Rozera, glavni ravnatelj UNICEF-a (Fonda Ujedinjenih naroda za djecu) u Italiji i dodao – Mali je, naime, među prvih deset zemalja u svijetu s najvišom stopom smrtnosti novorođenčadi. Od 28 novorođenčadi jedno umre u prvih mjesec dana. Usred povećanja nasilja sve više i više djece pati od gladi i ne dobivaju odgovarajuće obrazovanje. Prema izvještaju UNICEF-a, pogoršanjem sigurnosnih uvjeta u zemlji, djeci se smanjuje mogućnost preživljavanja, učenja i zdravog rasta. Više je od 850 tisuća djece mlađe od pet godina izloženo riziku pothranjenosti, od kojih je 274 tisuće izloženo riziku teške neishranjenosti i neposredne smrti. To predstavlja povećanje od 34%, i uglavnom je rezultat pogoršanja situacije u prehrambenoj sigurnosti u nekim dijelovima zemlje.

Pored pothranjenosti zemlju pogađa nedostatak obrazovanja. Više od milijun djece ne pohađa osnovnu školu, i taj se broj povećao za 30% u odnosu na 2009. godinu. Na sjeveru i u središtu zemlje zbog nesigurnosti koja je pogodila više od 300 tisuća školske djece, do sada je zatvoreno 750 škola. Još milijun djece ne pohađa srednju školu – rekao je Paolo Rozera i nastavio – Važno je da djeca idu u školu jer je poučavanje način na koji se prenose informacije u svezi s higijenom. Djecu se poučava kako se prati i kako se ponašati da bi imali pravilnu higijenu, pa onda ona kod kuće prenose to što su naučili u školi. Omogućiti djetetu da ide u školu znači dati obrazovanje čitavoj obitelji, a to je bitno jer pravilna higijena spašava život.

Kad sam otišao posjetiti zdravstveni centar koji je UNICEF osnovao u selu Mamissa, upravitelj mi je po svaku cijenu želio pokazati njihov umivaonik s tekućom vodom. Za nas je to gotovo sporedna stvar, ali imati vodu za njih je nevjerojatna stvar. Ravnatelj je želio da gledam kako pere ruke sapunom. U Italiji je to normalna stvar, ali u Maliju iznimno rijetka – upozorio je Paolo Rozera, glavni ravnatelj UNICEF-a u Italiji i na kraju rekao – Upravitelj mi je nekoliko puta ponovio da je bio vrlo sretan što je mogao preda mnom oprati ruke.

Izvor: Crkva na kamenu/missio.ba