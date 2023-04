U Duhovno-obrazovnom centru “Emaus” održan Katehetski stručni skup vjeroučitelja

Katehetski stručni skup vjeroučitelja održan je u utorak, 11. travnja, u Duhovno-obrazovnom centru „Emaus“ u Bijelom Polju kod Mostara na temu: Katolički vjeronauk i vjeroučitelj u školama u procesima reforme odgoja i obrazovanja u BiH.

Na skupu je bilo riječi o izazovima trajne izobrazbe i uključenosti vjeroučitelja u predstojećem procesu kurikularne reforme, o čemu su govorili predstojnik Katehetskog ureda Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije dr. sc. don Ante Pavlović o temi: Kurikul katoličkoga vjeronauka u svjetlu kurikulne reforme obrazovanja u BiH i predstojnik Nacionalnog katehetskog ureda Hrvatske biskupske konferencije vlč. dr. sc. Ivica Pažin o temi: Trajna izobrazba vjeroučitelja pred izaovima suvmrenog odgoja i obrazovanja.

Nazočne vjeroučitelje je na početku pozdravio mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Petar Palić koji je istaknuo važnost prava roditelja da odlučuju o odgoju svoje djece i prava učenika na cjelovit odgoj i obrazovanje. „Religijski čimbenik je dimenzija postojanja i ne može se zanemariti u kontekstu kao što je škola, koja ima za cilj skladan razvoj cjelokupne osobnosti čovjeka. Poučavanje i vjerski odgoj učenika integralni je dio cjelovita razvoja i izgradnje osobnosti i cjelovita identiteta čovjeka, ali i promicanja općega dobra društva. Tu je i treća dimenzija, katolički vjeronauk kao školski predmet nužan je dio školskoga kurikula, i kao takav, ima potrebu za sustavnošću i za kompetentnošću kao i drugi predmeti“, kazao je biskup Petar i istaknuo važnost trajne stručne izgradnje i budnosti.

Predstojnik Nacionalnog katehetskog ureda HBK prof. Pažin govorio je o iskustvima vjeronauka u Republici Hrvatskoj i važnosti ulaska u cjelovitu obrazovnu reformu koja donosi neke nove vidike ali i potrebu trajne izobrazbe vjeroučitelja. „Govoriti o odgoju i obrazovanju znači govoriti o sljedećoj generaciji, i ne samo to. Ako se uzme da je vjeronauk utemeljen na teologiji kao matičnoj znanosti koja na području odgojnoga djelovanja uključuje pedagogiju, odnosno odgojne znanosti, onda to znači da govorimo o generaciji koja će biti sustavno religiozno odgajana nakon naše i to znači govoriti o budućnosti i o novim generacijama. Tu se treba sučeliti sa suvremenom kulturom i pronaći vlastiti život u trenutačnim okolnostima te postaviti si pitanje u ovoj trajnoj izobrazbi i procesu, na temelju čega će se sutrašnje generacije odgajati i kako će živjeti. Sutra je i blizu ali i daleko, pa zato već sada moramo sustavno promišljati i raditi na izgradnji boljega čovjeka i humanijega društva temeljeći ga na humanom interesu i moralnim civilizacijskim dosezima“, kazao je između ostalog prof. Pažin.

Predstojnik Katehetskog ureda Mostar don Ante Pavlović je sveobuhvatno govorio o školskom vjeronauku i njegovim perspektivama koje su duboko ukorijenjene u teologiji i pedagogiji, koje u središte stavljaju čovjeka kao Božju sliku i učenika koji se stavlja u središte odgojno-obrazovnog djelovanja u školi. U tom je pogledu naglasio potrebu izgradnje nove „školske kulture“ u kojoj su aktivno i suradnički uključeni svi školski čimbenici, od uprave i pedagoške službe škole, učitelja, nastavnika te drugih djelatnika, sve do roditelja i širega društvenoga okružja koje pridonosi izgradnji te kulture. Potom je naglasio: „Cjelovit odgoj i obrazovanje nužno uključuje i vjeronauk kao sustavan religijski i vjerski odgoj koji, premda je prolazio različite faze, kod nas dobro funkcionira već tridesetak godina, od demokratskih promjena 1991. preko do danas. U ovom su se razdoblju kontinuirano događale promjene i poboljšanja, kako nastavnih planova i programa tako i školskog djelovanja, napose od 2000. i 2005/2006. godine, i pa sada vrijeme za novi iskorak i provođenje tzv. „cjelovite kurikularne reforme“, poput one u Republici Hrvatskoj, naglasio je prof. Pavlović. Na kraju je zahvalio svim predavačima i najavio nove aktivnosti na putu izrade i provođenja novog vjeronaučnoga kurikula i novih udžbenika, koje će usmjeravati Biskupska konferencija BiH. (kta/biskupija-mostar.ba)