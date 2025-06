Iz obitelji se rađa budućnost svijeta

U homiliji na misi povodom Jubileja obitelji, djece, baka i djedova te starijih osoba na Trgu sv. Petra u Vatikanu u nedjelju 1. lipnja papa Lav XIV. poručio je da današnji svijet treba bračni savez kako bi se upoznalo i prihvatilo Božju ljubav te kako bi se, njegovom snagom koja ujedinjuje, prevladalo sile koje razgrađuju odnose i društva.

Polazeći u svojoj homiliji od evanđelja naviještenog na misnom slavlju, Papa je istaknuo kako na Posljednjoj večeri moli za nas i traži od nas da svi budemo jedno. To je, primijetio je, najveće dobro koje se može željeti, jer to sveopće sjedinjenje ostvaruje među stvorenjima vječno zajedništvo ljubavi u kojem se prepoznaje sam Bog, kao Otac koji daje život, Sin koji ga prima i Duh koji ga dijeli.

Jedinstvo za koje Isus moli u svojoj svećeničkoj molitvi jest dakle zajedništvo utemeljeno na samoj ljubavi kojom Bog ljubi, iz koje svijetu dolaze život i spasenje. I kao takvo, ono je prije svega dar koji Isus dolazi donijeti, rekao je Papa.

Isus nam objavljuje da nas Bog ljubi kao samoga sebe. Otac nas ne ljubi manje nego što ljubi svoga Jedinorođenog Sina, ljubi nas beskrajno. Bog ne ljubi manje, jer nas svojom ljubavlju prethodi i On ljubi prvi! Bog je, u svome milosrđu, od vječnosti želio prigrliti sve ljude sebi, i upravo je njegov život, darovan za nas u Kristu, ono što nas čini jednim tijelom, ono što nas međusobno ujedinjuje. Slušanje tog Evanđelja danas, na Jubilej obitelji i djece, baka i djedova te starijih osoba, ispunjava naša srca radošću i zahvalnošću.

Predragi, primili smo život prije no što smo ga mogli poželjeti, istaknuo je Papa.

Čim smo se rodili, trebali smo druge za život, nismo mogli sami: netko drugi nas je spasio, brinuo se za nas, za naše tijelo kao i za naš duh. Svi živimo, dakle, zahvaljujući odnosu, odnosno slobodnoj i oslobađajućoj odnosu čovječnosti i uzajamne brige.

Istina je da se ponekad tu čovječnost, to čovjekoljublje izda i iznevjeri. Na primjer, svaki put kad se pod izlikom slobode ne daruje život, već ga se oduzima, ne pomaže drugome, već ga se ranjava. No, čak i kad je suočen licem u lice sa zlom, koje se usprotivljuje i ubija, Isus nastavlja moliti Oca za nas, a njegova molitva djeluje kao melem položen na naše rane, postajući za sve navještaj oprosta i pomirenja.

Ta Gospodinova molitva daje puni smisao svijetlim djelima naše ljubavi koju iskazujemo jedni drugima, kao roditelji, bake i djedovi, sinovi i kćeri. I to je ono što želimo navijestiti svijetu: ovdje smo da budemo „jedno“ kao što Gospodin želi da budemo „jedno“, u našim obiteljima i tamo gdje god živimo, radimo i učimo: različiti, a ipak jedno, mnogi, a ipak jedno, uvijek, u svakoj okolnosti i u svakoj životnoj dobi, rekao je papa Lav XIV. dodavši: ako tako jedni druge ljubimo u Kristu, koji je „Alfa i Omega“, „početak i svršetak“, bit ćemo znak mira za sve, u društvu i u svijetu. I ne zaboravimo: iz obitelji se rađa budućnost narodâ.

U nastavku homilije misi Jubileja obitelji, djece, baka i djedova te starijih osoba Papa je podsjetio kako je posljednjih desetljeća više supružnika proglašeno blaženima i svetima i to ne odvojeno nego zajedno, kao muž i žena, kao bračni par, nazvavši to „znakom koji daje radost i istovremeno nas potiče na razmišljanje“. Pritom je spomenuo Louisa i Zélie Martin, roditelje svete Terezije od Djeteta Isusa, zatim blažene Luigija i Mariju Beltrame Quattrocchi iz Rima, poljsku obitelj Ulma: roditelji i djeca sjedinjeni u ljubavi i mučeništvu. Ponovivši kako je to „znak koji nas potiče na razmišljanje“, Sveti je Otac pojasnio da, ističući supružnike kao uzorne svjedoke, Crkva nam poručuje da današnji svijet treba bračni savez kako bi se upoznalo i prihvatilo Božju ljubav te kako bi se, njegovom snagom koja ujedinjuje, nadvladalo sile koje razaraju odnose i društva.

Zato, srca puna zahvalnosti i nade, poručujem vama supružnicima: brak nije ideal, nego norma ili princip, mjera istinske ljubavi između muškarca i žene: posvemašnje, vjerne i plodne ljubavi, rekao je Papa citirajući encikliku Humanae vitae sv. Pavla VI. Dok vas preobražava u jedno tijelo, ista ta ljubav čini vas sposobnima, na sliku Božju, darivati život, dodao je Papa.

Stoga vas potičem da svojoj djeci budete primjer dosljednosti, ponašajući se onako kako želite da se oni ponašaju, odgajajući ih za slobodu po poslušnosti, tražeći uvijek u njima dobro i sredstava da se ono poveća. A vi, djeco, budite zahvalni roditeljima: reći „hvala“ za dar života i sve što nam se njime svakodnevno daje, prvi je način da poštujete oca i majku, rekao je Sveti Otac.

Obraćajući se na kraju bakama i djedovima i starijim osobama, Papa im je toplo preporučio da budno paze na one koje vole, s mudrošću i suosjećanjem, s poniznošću i strpljenjem koje sijede vlasi sa sobom nose.

U obitelji se vjera prenosi zajedno sa životom, s koljena na koljeno: dijeli se poput hrane za stolom i čuvstava srca. To je čini privilegiranim mjestom za susret s Isusom, koji nas voli i uvijek želi naše dobro.

I želio bih dodati još nešto. Molitva Sina Božjega, koja nam ulijeva nadu na tom putu, podsjeća nas također da ćemo jednog dana svi biti unum: jedno u jednom Spasitelju, u zagrljaju vječne Božje ljubavi. Ne samo mi, već i očevi i majke, bake i djedovi, braća, sestre i djeca koji su nas pretekli u svjetlu njegova vječnog Uskrsa, a koje osjećamo ovdje prisutnima, zajedno s nama, u ovom trenutku slavlja, rekao je Papa na kraju homilije na misi Jubileja obitelji, djece, baka i djedova te starijih osoba.