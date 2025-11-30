Mjesečna duhovna obnova članova Zavoda sv. Jeronima održana u Međunarodnom zavodu „Antonianum“

U subotu 29. studenoga 2025. održana je redovita mjesečna duhovna obnova članova Zavoda sv. Jeronima u Međunarodnom zavodu „Antonianum“ (Collegio Internazionale S. Antonio) u Rimu. Na duhovnoj obnovi sudjelovali su svećenici-studenti predvođeni rektorom Markom Đurinom, duhovnik p. Alan Modrić, redovnice i djelatnice Zavoda. Duhovna je obnova započela razgledavanjem crkve i samog Zavoda u čemu je domaćin zavodskoj zajednici bio gvardijan fra Miljenko Šteko, OFM. Svećenici studenti upoznati su također i s radom Papinske međunarodne marijanske akademije čiji je osnivač i dugogodišnji predsjednik bio naš franjevac fra Karlo Balić OFM. Djelovanje akademije predstavio je njezin današnji predsjednik fra Stefano Cecchin, OFM. Nakon razgledavanja uslijedio je nagovor duhovnika p. Modrića, nakon čega je uslijedila mogućnost za ispovijed, osobnu molitvu i razmatranje te je potom slavljena misa.

Nakon uvodnog dijela, duhovnik je održao nagovor pod naslovom „Raduj se, Emanuel pohodit sav će Izrael“, u kojem je sudionike uveo u dubinu liturgijskog vremena Došašća. Polazeći od starodrevnog himna Veni, Emmanuel, pozvao je na budnost, ozbiljnost i nutarnju pripravu za Kristov dolazak: „O, Adonaju, Gospode… daj dođi, vodi narod svoj kroz svijeta ovog pustinju“, istaknuo je, pojašnjavajući kako upravo ova molitvena čežnja rasvjetljuje duhovne borbe svakog čovjeka. U nastavku je govorio o opasnosti površnog iščekivanja Božića koje suvremena kultura često svodi na potrošački duh, upozorivši: „Ako se Došašće svelo na obilaženje sajmova i trgovina, a nema sakramentalnog života i molitve, onda se ne trebamo čuditi usamljenosti i žalosti tolikih ljudi baš u božićno vrijeme.“ Duhovnik je, oslanjajući se na likove proroka Izaije i Ivana Krstitelja, snažno istaknuo poziv na obraćenje i poniznost: „On treba da raste, a ja da se smanjujem“, naglasivši da Došašće oblikuje stav srca koje zna da nije ono spasitelj svijeta, nego Onaj koji dolazi. Posebno mjesto u nagovoru zauzela je Blažena Djevica Marija, „ona koja je svojim ‘Neka mi bude’ omogućila ispunjenje svih proročanstava“, a okupljeni su bili pozvani promatrati njezin duh poslušnosti, tišine i vjernosti kao putokaz vlastitog duhovnog rasta.

Nakon nagovora uslijedila je prigoda za svetu ispovijed, osobnu molitvu i razmatranje, a zatim i zajednička sveta misa na hrvatskom jeziku, slavljena prema obrascu Prve nedjelje Došašća. Nakon slavljene svete mise, sudionici su se pridružili samostanskoj zajednici na večernjoj molitvi iz Liturgije časova na talijanskom jeziku, nakon čega je slijedila zajednička večera i druženje s hrvatskim franjevcima kojih je ove godine petnaestak u tom Zavodu.

Duhovna obnova je zaključena pozivom na unutarnju sabranost u nadolazećim adventskim tjednima te spremnost na služenje i blizinu čovjeku u potrebi.

Marin Mlađenović

