Ne možemo vjerovati Isusu, a voditi ratove

Papa Lav XIV. je u bazilici Sagrada Família 10. lipnja predvodio euharistijsko slavlje povodom stote obljetnice smrti časnoga sluge Božjega Antonija Gaudíja – arhitekta te barcelonske bazilike – te nakon toga svečano inaugurirao i blagoslovio toranj Isusa Krista, prenosi Vatican News.

Prije mise, Sveti se Otac pomolio pred grobom poznatoga arhitekta Gaudíja.

U homiliji na katalonskom i španjolskom jeziku, Papa se osvrnuo na riječi iz Evanđelja po Ivanu: „Ako ne povjerujete da Ja jesam, umrijet ćete u grijesima svojim.“ Istaknuo je da su to snažne riječi, ali istodobno i poziv na spasenje. „Ne možemo vjerovati u Isusa, a voditi rat. Ne možemo vjerovati u Isusa, a ubijati nevine. Ne možemo vjerovati u Isusa, a napustiti one koji pate, koji plaču ili koji bježe od bijede.“

Rimski je biskup istaknuo da bazilika Sagrada Família (Svete obitelji) otvara svoja vrata poput raširenih ruku kako bi svakoga pozvala k ovom oltaru, na slušanje Božje riječi koje nas čini obitelji ljubljenom od Gospodina i hranjenom njegovim vlastitim životom u euharistiji. Cijela Katalonija u Barceloni podiže pogled kako bi u ovom hramu, znaku jedinstva i sloge, susrela Božje lice. „Ta je crkva jedno jedinstveno zdanje sastavljeno od mnogo kamenja. To je kuća koja iz godine u godinu postojano raste prema istom nacrtu. Svi smo mi živo kamenje toga djela, kojemu je Krist temelj i vrhunac, početak i svršetak“, dodao je.

Baziliku je 2010. godine posvetio papa Benedikt XVI. Danas je ona još uvijek gradilište koje nas – kako je rekao papa Lav – podsjeća da je kršćanski život uvijek put, jer je riječ o naumu koji Bog dovodi do ispunjenja. „Stoga ne prebivamo u nedovršenom djelu, nego u hramu koji se još gradi. Njegova nesavršenost nije nedostatak, jer svjedoči o jednoj želji; ne označava manjak, nego izražava obećanje koje želimo vjerno častiti“, istaknuo je. Petrov je nasljednik stoga pozvao na suradnju s Božjim naumom kako bismo postali njegovo remek-djelo. On je taj koji nam daje prostora – dodao je – a mjesto koje nam daruje jest njegovo srce: mjesto njegova Sina za nas koji smo nekoć bili stranci; mjesto Ljubljenoga za nas koji smo grešnici.

Promatrajući arhitekturu bazilike i njezino najdublje značenje, rimski je biskup istaknuo da njezina tri pročelja upućuju na Kristov križ. „Stoga se večeras prisjećamo da je Kristov križ, postavljen na vrhu ove bazilike, križ posljednjih koji postaju prvi, grešnika koji postaju sveti i mrtvih koji će uskrsnuti“.

Promatrajući toranj Isusa Krista, koji je Papa nakon mise svečano inaugurirao i blagoslovio, a na čijem podnožju stoji natpis „Tu solus Sanctus, Tu solus Dominus, Tu solus Altissimus” („Ti si jedini Svet, jedini Gospodin, jedini Svevišnji”), Petrov je nasljednik pozvao da podignemo pogled kako bismo pronašli istinu. „Toranj s križem tako postaje barjak ljubavi, jer nas Bog ljubi upravo na taj način – pretvarajući sredstvo smrti u znak nade. Taj križ sjaji danju, odražavajući sunčevu svjetlost, a sjaji i noću, obasjavajući grad poput svjetionika otvorenog prema Sredozemlju.“

Križ je sjajni znak Božje ljubavi – nastavio je Papa – Kada je Krist uzdignut, sjaji njegova veličanstvena ljudskost, a naša djela proslavljaju Boga. To su djela vjere, a među njima se posebno ističe umjetnost. Vjera oblikuje kamenje i daje smisao svemu što je izgrađeno jer je Bog pravi umjetnik, a čovjek svojim umijećem odgovara na Božje djelo, pretvarajući ga u hvalu Bogu. Rimski je biskup stoga dodao: „Kao arhitekt gorljive vjere, sluga Božji Antoni Gaudí osmislio je ove prostore želeći prikazati otajstva Gospodinova života. Na taj nam je način pružio duhovno hodočašće koje vodi prema susretu s Kristom: rođenim, umrlim i uskrslim za nas.“

Zahvaljujući svima koji su tijekom godina pridonijeli financiranju bazilike, papa Lav XIV. je istaknuo da je riječ o arhitektonskom remek-djelu koje je ujedno rječita kateheza satkana od kamenja, boja i svjetlosti. U njoj se danas jasno očituje kako su umjetnost i ljepota uzvišeni putovi za evangelizaciju. „Dok podižemo pogled prema njemu, Raspetome i Uskrslome, zalažimo se za to da podižemo lica onih koji leže u prašini. Tako ćemo pokazati da je Sagrada Família najviša crkva na svijetu, ne zato kako bi prednjačila na svjetovnim ljestvicama, nego kako bi vodila korake Božjega naroda koji hodočasti ovom katalonskom zemljom, s križem koji osvjetljava put poput upaljene svjetiljke u iščekivanju povratka Zaručnika“, zaključio je Papa Lav XIV.