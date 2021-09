Papa Franjo sudjelovao na ekumenskom susretu u Bratislavi

Sveti Otac Franjo je u nedjelju 12. rujna 2021. sudjelovao na ekumenskom susretu u Apostolskoj nuncijaturi u Bratislavi u okviru svoga 34. apostolskog putovanja.

Susret je održan u Nuncijaturi gdje Papa odsjeda tijekom boravka u Slovačkoj. Na susretu su sudjelovali predstavnici 11 članica Ekumenskog vijeća Crkvi u Slovačkoj u kojemu Slovačka biskupska konferencija ima status promatrača.

Papa je u svom obraćanju rekao da „kršćanstvo jest i želi biti sjeme jedinstva i kvasac bratstva“ u toj članici Europske unije. Prisjetio se dugogodišnjeg ateističkog progona u vrijeme Sovjetskog Saveza „kada je sloboda bila ugušena ili grubo potisnuta“. Rekavši nazočnima da se sloboda vratila nakon pada Željezne zavjese, ustvrdio je da sada dijele slično iskustvo rasta u kojem će otkriti kako je lijepo, ali i teško živjeti vjeru u slobodu.

Upozorio je na iskušenje da se vrate u još gore ropstvo – „unutarnje ropstvo“. Pritom se osvrnuo na Legendu o Velikom inkvizitoru iz romana Braća Karamazovi Fjodora Mihajloviča Dostojevskoga, u kojoj se Isus hipotetski vraća na zemlju i ponovno biva uhićen.

Inkvizitor koji ispituje Isusa, optužuje ga da je precijenio ljudsku slobodu, tvrdeći da ljudi radije mijenjaju svoju slobodu za „udobnije ropstvo“. Stoga je Papa pozvao na međusobnu pomoć da se nikada ne dogodi upadanje u zamku da tražeći miran život (kruh i sigurnost) više ne težimo za slobodom koju imamo u Kristu Isusu (Gal 2,4) i njegovom istinom koja nas oslobađa (Iv 8,32), nego se uljuljkamo u nadu u mirno i spokojno življenje, iskorištavajući prostor i privilegije.

„Odavde, iz srca Europe, možemo upitati: Jesmo li mi kršćani izgubili revnost za naviještanje evanđelja i za proročko svjedočenje? Oslobađa li nas istina evanđelja? Ili smatramo da smo slobodni kada možemo označiti zone ugode koje nam omogućavaju da sve zadržimo pod kontrolom i mirno idemo dalje bez posebnih zastoja? Jesmo li, zadovoljni kruhom i sigurnošću, izgubili polet u traženju jedinstva za koje je Isus molio, jedinstva koje zasigurno zahtijeva zrelu slobodu rođenu čvrstim odlukama, izdržljivošću i žrtvom, ali koja je i razlog da svijet uzvjeruje (Iv 17,21)?“

Papa Franjo stoga je kao primjer istaknuo evangelizacijsku revnost sv. Ćirila i Metoda. Kazao je da Slavenski apostoli mogu slovačkim kršćanima pomoći ponovno otkriti bratsko zajedništvo u Isusovo ime i staviti vjersku i unutarnju slobodu u središte odnosa između različitih konfesija.

Dodao je da je nemoguće nadati se da će Europa biti prožeta i obogaćena evanđeljem, ako su kršćani međusobno razjedinjeni. „Neka nam sv. Ćiril i Metod, prethodnici ekumenizma (sv. Ivan Pavao II., Slavorum Apostoli, 14), pomognu uložiti sve napore da radimo na pomirenju različitosti u Duhu Svetom“, molio je Papa.

Zatim je kao pomoć u obnovi slobode i vjere slovačkih kršćana predložio kontemplaciju i akciju.

Kontemplacija je „posebnost Slavena“ koja im može pomoći da ponovno otkriju „ljepotu slavljenja Boga“ i nadiđu usku usredotočenost na „organizacijsku učinkovitost“.

Akcija, dodao je Papa, nadopunjuje kontemplaciju i vodi kršćane prema ujedinjenju pod zajedničkim ciljem pomaganja siromasima i odbačenima.

Svoj govor završio je izrazivši nadu da će kršćani jednoga dana moći ponovno biti zajedno oko Gospodinova euharistijskog stola. Dok to nije moguće, mogu zajedno primiti Isusa služeći mu u siromasima. To će biti rječitiji znak od mnoštva riječi, ustvrdio je Papa.

Prema programu, papa Franjo se kasnije, također u Nuncijaturi, susreo s članovima Družbe Isusove, kao što običava na svakom apostolskom putovanju. To je ujedno bila posljednja točka prvoga dana putovanja u Budimpeštu i Slovačku.