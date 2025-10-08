Papa Lav XIV. hrvatskim hodočasnicima: S radošću prenesite svojoj djeci i novim naraštajima kršćanske vrijednosti koje su oblikovale vašu dugu povijest i vašu kulturu

Dugu hrvatsku povijest i kulturu oblikovale su kršćanske vrijednosti, zbog čega će Hrvati biti “kvasac mira” u svijetu ako ih i dalje promiču i prenose na mlađe generacije, poručio je papa Lav XIV. hrvatskim vjernicima koji su se pred njim okupili u Vatikanu u utorak navečer 7. listopada, izvijestio je HTV. Poslije toga je večernju svetu misu za hrvatske hodočasnike na Trgu svetog Petra predslavio predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.

Hrvati katoličke vjeroispovijesti iz domovine, Bosne i Hercegovine i drugih dijelova svijeta okupili su se u Vatikanu povodom Nacionalnog hrvatskog Jubilejskog hodočašća u Rim koje traje od 5. do 12. listopada.

Susret oko deset tisuća hrvatskih hodočasnika s papom Lavom XIV. prošao je u ozračju nade i ljubavi, kazala je novinarka Anđela Jeličić Krajcar za središnji Dnevnik HTV-a.

”Hrvati su suzdržano, ali od srca pozdravili Svetog Oca koji je prošao među njima papamobilom prije nego što im se obratio na Trgu svetog Petra. Njegove su poruke bile upućene malom čovjeku. Iako je govorio svim Hrvatima, govorio je zapravo o tome kako je važno živjeti evanđelje. Zahvalio je hrvatskom narodu na vjernosti Crkvi, na vjernosti Petrovu nasljedniku. Izrazio je zahvalnost zbog toga što korijeni vjere i dalje žive i dalje donose evanđelje”, dodala je među ostalim Jeličić Krajcar.

Posebno je dirljiv bio Papin pozdrav osobama s posebnim potrebama koje su stajale na posebnom mjestu na Trgu svetog Petra, kojima se Papa i osobno približio na kraju pozdrava koji su mu uputili svi hrvatski biskupi te dio izabranih vjernika laika, svećenika i redovnica.

”Hvaljen Isus i Marija”, obratio se na hrvatskom jeziku papa Lav XIV. okupljenim vjernicima.

”Dragi hrvatski hodočasnici, s velikom radošću vam želim dobrodošlicu na Trg sv. Petra kamo ste pristigli povodom Nacionalnog hodočašća u Jubilejskoj godini. Vaša brojna i molitvena prisutnost znak je koji govori o živosti vjere vašega naroda koji je tijekom stoljeća znao ostati čvrst, u zajedništvu s Crkvom i vjeran nasljedniku apostola Petra. Dobro mi je poznato da se mnogi od vas nalaze na različitim krajevima svijeta, daleko od domovine, zbog posla, studija i drugih razloga. Ali gdje god da se nalazili, ostanite vezani s vašim kršćanskim korijenima i dajte svjedočanstvo naroda koji voli Krista i njegovu Crkvu”, rekao je papa Lav XIV.

”Ne zaboravite da vjera raste i da se jača onda kada se dijeli: stoga, pozivam vas da s radošću prenesete svojoj djeci i novim generacijama kršćanske vrijednosti koje su oblikovale vašu dugu povijest i vašu kulturu. Na ovaj način nastavit ćete biti kvasac mira, dobra i nade u svijetu rastrganom nasiljem i ratovima, kojega vi također poznajete iz vaše povijesti”, pozvao je Sveti Otac Hrvate.

”Dobro mi je poznato da se mnogi od vas nalaze na različitim krajevima svijeta, udaljeni daleko od domovine zbog posla, studija i drugih potreba, ali gdje god da se nalazite ostanite povezani s kršćanskim korijenima”, poručuje Papa.

Papa je poželio dobrodošlicu Hrvatima okupljenim na Trgu sv. Petra u Vatikanu i rekao im da je svjestan da je hrvatski narod tijekom stoljeća ostao čvrst i u zajedništvu s Crkvom”, zahvaljujući tome što “korijeni vaše vjere nisu ostali nepomični u prošlosti nego nastavljaju donositi plodove i danas”, ocijenio je.

Ovaj su tjedan hodočasnici Hrvati, ali vjernost se živi u konkretnosti svakodnevnoga života, podsjeća Papa okupljene pred Berninijevim kolonadama, ali i sav hrvatski narod, “kojem od srca udjeljujem apostolski blagoslov, znak Papine bliskosti i pažnju prema svakom od vas”.

Poslije susreta s papom Lavom XIV. hrvatski su hodočasnici slavili svetu misu koju je predslavio zagrebački nadbiskup mons. Dražen Kutleša.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA