Papa Lav XIV. započeo apostolsko putovanje u tri južnoameričke države

Sveti Otac napustio je Rim jutros u 7 sati i krenuo prema Montevideu, započinjući svoj apostolski posjet Urugvaju, Argentini i Peruu. Zrakoplov s Papom poletio je s Međunarodne zračne luke „Leonardo da Vinci“ u Rimu – Fiumicinu, izvijestio je ekai.

U dvorištu sv. Damaza u Vatikanu održan je oproštaj od Pape. Zatim je u 6,15 papa Lav automobilom otišao do zračne luke Rim-Fiumicino udaljene oko 29 km. Pozdravio ga je mons. Gianrico Ruzza, biskup biskupije Porto-Santa Rufina na čijem se teritoriju nalazi zračna luka u Fiumicinu.

Let do glavnog grada Urugvaja trajat će 13 sati i 30 minuta. Dolazak u Međunarodnu zračnu luku “General Cesáreo L. Berisso” u Montevideu-Carrascu planiran je za 16:30 po lokalnom vremenu, dok će po srednjoeuropskom vremenu biti 20:30. Zrakoplovom ITA Airwaysa, Airbus A330-900, Papa će prijeći rutu dugu oko 11.123 km. Tijekom putovanja susrest će se s novinarima, pozdraviti ih i fotografirati se s posadom. Tijekom leta su planirani doručak i ručak.

Ruta leta vodi iznad Italije, Francuske, Alžira, Mauritanije, Senegala, Brazila i Urugvaja. Tradicionalno, Sveti Otac šalje telegrame vođama tih zemalja.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA