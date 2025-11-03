Papa proglasio sv. Johna Henryja Newmana crkvenim naučiteljem

Predvodeći misu na svetkovinu Svih svetih, 1. studenoga na Trgu svetog Petra, povodom Jubileja svijeta obrazovanja, papa Lav XIV. proglasio je svetog Johna Henryja Newmana crkvenim naučiteljem, izvijestio je Vatican News.

Učitelj teorije i prakse odgoja koji nas poziva da pružimo blago svjetlo vjere u providnost, kako bismo razoružali lažne razloge ravnodušnosti i nemoći te donijeli svjetlo i usmjerenje u ovom vremenu obilježenom tolikim nepravdama i nesigurnostima. Tako je papa Lav XIV. predstavio svetog Johna Henryja Newmana kojega je proglasio crkvenim naučiteljem pred 50 tisuća vjernika, ponajviše studenata i odgojitelja okupljenih na vatikanskom Trgu povodom Jubileja svijeta obrazovanja.

Po uzoru na engleskoga teologa i kardinala, anglikanskog pastora koji se obratio na katoličanstvo, Sveti Otac je uputio poziv odgojiteljima i studentima: „Potičem vas da škole, sveučilišta i svaku odgojnu stvarnost, pa i onu neformalnu ili na ulici, učinite pragovima civilizacije dijaloga i mira.“

Rimski biskup je podsjetio da je novi crkveni naučitelj, trideset i osmi u nizu, ostavio u nasljeđe, osobito u svom djelu Meditation and Devotions, „predivne riječi o otajstvu dostojanstva svake ljudske osobe, ali i o različitosti darova koje daje Bog.“

„Život je rasvijetljen kada čovjek otkrije, poput svetog kardinala Newmana, da ima zvanje i poslanje, da njegov život služi nečemu većemu od njega samoga. Doprinos koji svatko može dati jedinstvene je vrijednosti, a zadaća odgojnih zajednica jest da ga ohrabruju i prepoznaj“, rekao je Papa te dodao: „Ne zaboravimo: u središtu odgojnih putova ne smiju biti apstraktni pojedinci, nego ljudi od krvi i mesa, osobito oni koji se čine manje uspješnima prema mjerilima gospodarstva koje isključuje i ubija. Pozvani smo formirati osobe kako bi zasjale poput zvijezda u svome punom dostojanstvu.“

Papa je na početku homilije prozvao svetog Johna Henryja Newmana suzaštitnikom svih sudionika u odgojno-obrazovnom procesu, zajedno sa svetim Tomom Akvinskim. Pritom je rekao: „Zadivljujuća kulturna i duhovna veličina kardinala Newmana služit će kao nadahnuće novim naraštajima čije srce žeđa za vječnosti, kako bi bili spremni putem istraživanja i znanja ostvariti ono putovanje koje nas – kako su govorili naši stari – vodi ‘per aspera ad astra’, odnosno preko trnja do zvijezda.“

Osvrćući se na poslanicu svetog Pavla apostola Filipljanima, Sveti Otac je ponovio odgojiteljima ono što je napisao u apostolskoj pobudnici „Dilexi te“: „’Svijetlite kao svjetlila u svijetu’, zahvaljujući autentičnosti vašega zalaganja u zajedničkom traženju istine, u njezinu dosljednom i velikodušnom dijeljenju kroz služenje mladima, osobito siromašnima, te u svakodnevnom iskustvu da je kršćanska ljubav proročka, da ona čini čudesa.“

Sveti Otac osvrnuo se na temu nade koja je neophodno sjeme u Jubileju kao hodočašću nade, a osobito na području odgoja jer su škole i sveučilišta kao radionice proroštva gdje se nada živi, neprestano pripovijeda i iznova predlaže.

Istaknuo je da su blaženstva iz Evanđelja po Mateju kao put i poruka Isusa odgojitelja u kojima on proglašava blaženima siromahe, one koji gladuju i žeđaju za pravednošću, progonjene ili mirotvorce, što je nezamislivo prema logici svijeta.

„To su znakovi Kraljevstva Božjega koje postaje stvarno u svecima među nama“, rekao je Papa te dodao: „Mi, njegovi učenici, u njegovoj smo školi te učimo otkrivati u njegovu životu, odnosno na putu kojim je on hodio, obzor smisla koji je sposoban prosvijetliti sve oblike znanja. Neka naše škole i sveučilišta budu uvijek mjesta slušanja i prakticiranja evanđelja!“

„To su izazovi koji se mogu činiti većima od naših mogućnosti“, priznao je Sveti Otac te dodao da „međutim ne smijemo dopustiti da nas pesimizam porazi, kao što je rekao i papa Franjo prije godinu dana: ‘Moramo raditi zajedno na tome da oslobodimo čovječanstvo od tame nihilizma koja ga okružuje, a koja je možda najopasnija bolest suvremene kulture jer želi izbrisati nadu.’“

Na tamu koja nas okružuje odnosi se i himan „Lead, kindly light“ („Vodi me, blago svjetlo“) koji je kardinal Newman napisao dok je još bio anglikanski pastor. „Ta nas svjetlost vodi kada uočimo da nam noge posrću i kada ne možemo razaznati horizont. Zadaća odgoja je upravo pružiti to blago svjetlo onima koji su zarobljeni sjenama pesimizma i straha“, napomenuo je Sveti Otac.

Osvrćući se na biblijski tekst iz knjige Otkrivenja i na nemjerljivo mnoštvo koje stoji pred Jaganjcem, papa Lav XIV. je postavio pitanje koje se tiče braće i sestara koji dolaze iz svake kulture, citirajući ponovno pobudnicu „Dilexi te“: „Vrijede li oni koji su rođeni s manje mogućnosti manje kao ljudska bića, moraju li se ograničiti samo na preživljavanje? Od odgovora koji dajemo na ta pitanja ovise vrijednosti naših društava, a od njega ovisi i naša budućnost.“

Papa je zaključio homiliju ističući da odgoj u kršćanskoj perspektivi pomaže svima postati svetima i ništa manje od toga. Potom je citirao riječi kojima je papa Benedikt XVI. u Velikoj Britaniji u rujnu 2010. pozvao mlade na svetost tijekom beatifikacije Johna Henryja Newmana: „Ono što Bog želi više od svega za svakoga od vas jest da postanete sveti. On vas ljubi mnogo više nego što možete zamisliti i želi samo najbolje za vas.“ „To je opći poziv na svetost, bitna poruka Drugog vatikanskog sabora, kao osobni i zajednički put koji označavaju blaženstva“, rekao je Sveti Otac te molio da katolički odgoj pomogne svakome otkriti vlastiti poziv na svetost.

Na kraju je citirao riječi svetog Augustina koje je sveti John Henry Newman osobito cijenio: mi smo suputnici u učenju koji imaju samo jednoga Učitelja, čija je škola na zemlji, a katedra na nebu.

Nakon pokajničkog čina prefekt Dikasterija za kauze svetaca kardinal Marcello Semeraro, u pratnji postulatora, obratio se Papi tražeći da se sveti John Henry Newman proglasi naučiteljem opće Crkve te je pročitao njegovu biografiju. Podsjetio je na njegovo rođenje u anglikanskoj obitelji u Londonu 21. veljače 1801. godine, potom na uvođenje u njegovu đakonsku i svećeničku službu u Engleskoj Crkvi u svibnju 1825., kada je također bio zadužen za praćenje sveučilišnih studenata kao župni vikar Sveučilišta u Oxfordu. Između 1832. i 1833., tijekom povratka s putovanja u Italiji, kardinal Newman je napisao poznati vjerski himan „Lead, Kindly Light“. U godinama koje su uslijedile pokrenuo je s prijateljima „Oxfordski pokret“ kako bi se suprotstavio širenju vjerskog liberalizma na engleskim sveučilištima.

Kao anglikanski pastor i teolog snažno je branio dogmatsko načelo, do te mjere da se smatrao najistaknutijim predstavnikom takozvane „Visoke Crkve”. Kada je mnogo anglikanskih klerika, uglavnom pripadnika „Oxfordskog pokreta“, prešlo u Katoličku Crkvu, kardinal Newman se suočio s vjerskom krizom koja ga je i sama dovela do obraćenja na katoličanstvo 1845. godine. Iste godine je objavio djelo „Esej o razvoju kršćanskoga nauka“, koje mnogi smatraju vrhuncem njegova traženja smisla povijesti, čovjeka i njegova odnosa s Bogom. Dana 30. svibnja 1847. zaređen je za svećenika u kapeli Papinskog zavoda Propaganda Fide u Rimu. Očaran karizmom svetog Filipa Nerija osnovao je kongregaciju Oratorija u Engleskoj.

Svojim najvažnijim djelom o temi savjesti naslovljenom „Pismo vojvodi od Norfolka“ (1875.), kardinal Newman je pomogao mnogim engleskim katolicima prihvatiti dogmu o papinoj nepogrešivosti koja je proglašena tih godina. Razmišljajući o svom pozivu u Crkvi, napisao je: „Bit ću anđeo mira i propovjednik istine samo ako budem vršio njegove zapovijedi i služio mu u svom pozivu.“

Dana 12. svibnja 1879. papa Lav XIII. imenovao je Johna Henryja Newmana kardinalom. Nastavio je živjeti u Oratoriju u Birminghamu gdje je umro 11. kolovoza 1890. godine. Gotovo sedamdeset godina nakon njegove smrti započeo je proces za njegovu beatifikaciju i kanonizaciju. Dana 22. siječnja 1991. sveti Ivan Pavao II. odobrio je objavu dekreta o herojskom stupnju njegovih kreposti. Nakon priznavanja dvaju čuda koja je Bog učinio po njegovu zagovoru, blaženim ga je 19. rujna 2010. proglasio papa Benedikt XVI., a svetim papa Franjo 13. listopada 2019. godine.

Nakon predstavljene biografije, papa Lav XIV. pročitao je formulu proglašenja crkvenim naučiteljem: „Prihvaćajući želju mnoge braće u biskupstvu i brojnih vjernika diljem svijeta te saslušavši mišljenje Dikasterija za kauze svetaca, nakon pozornog promišljanja i postignutog potpunog i sigurnog uvjerenja, puninom apostolske vlasti proglašavamo svetog Johna Henryja Newmana naučiteljem opće Crkve.“, izvijestio je Vatican News.