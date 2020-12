Papina božićna poruka: Neka Isus donese mir i nadu u svijet izmučen ratovima i pandemijom

U tradicionalnoj božićnoj poruci Urbi et Orbi – Gradu i svijetu, koju je uputio iz Dvorane blagoslova u Apostolskoj palači, papa Franjo se spomenuo zemalja i narodā na raznim područjima svijeta, izmučenih tragedijama i sukobima. Osvrnuvši se na pandemiju, Papa je istaknuo da cjepivo treba biti dostupno svima, a posebno najranjivijima. Posebne je misli upravio obiteljima koje danas ne mogu biti zajedno zbog posebnih mjera u sadašnjoj zdravstvenoj krizi.

Želio bih svima prenijeti poruku koju Crkva naviješta na ovaj blagdan, riječima proroka Izaije: „Dijete nam se rodilo, sina dobismo (Iz 9,5).

Dijete se rodilo; rođenje je uvijek izvor nade; to je život koji cvjeta, to je obećanje budućnosti. A to Dijete, Isus, „rođeno je za nas“; za nas bez granica, bez privilegija i isključivanja. Dijete koje je Djevica Marija rodila u Betlehemu rođeno je za sve; on je „sin“ kojega je Bog dao cijeloj ljudskoj obitelji – napomenuo je Papa.

Zahvaljujući tom Djetetu, svi se možemo obratiti Bogu nazivajući ga „Ocem“ i „Tatom“. Isus je jedinorođeni Sin; nitko ne poznaje Oca, negoli Sin koji je došao na svijet upravo kako bi nam objavio lice nebeskog Oca. Zahvaljujući tom Djetetu, svi se zaista možemo zvati i stvarno biti braća; sa svih kontinenata, bilo kojeg jezika i kulture, sa svojim identitetima i razlikama, svi skupa braća i sestre.

U ovom povijesnom trenutku, obilježenom ekološkom krizom i teškom gospodarskom i društvenom neravnotežom, pogoršanom pandemijom koronavirusa, bratstvo nam je potrebno više nego ikad. Bog nam ga daje darujući nam svog Sina Isusa; ne bratstvo koje čine lijepe riječi, apstraktni ideali, nejasni osjećaji… – primijetio je Papa – Ne. Bratstvo koje je utemeljeno na stvarnoj ljubavi, sposobno za susret s drugim, različitim od nas, koje zna trpjeti njegove patnje, približiti se i brinuti se o njima, pa i ako ne pripada našoj obitelji, etničkoj skupini, religiji; drugačiji je od nas, ali je naš brat i sestra. A to vrijedi i za odnose među ljudima i narodima.

U Božiću slavimo svjetlo Krista koji dolazi na svijet za sve ljude, ne samo za neke – napomenuo je Papa. Danas, u ovo vrijeme nejasnoća i nesigurnosti zbog pandemije, pojavljuju se različita svjetla nade, kao otkrića cjepiva. Ali, da bi ta svjetla mogla osvijetliti i donijeti nadu cijelom svijetu, trebaju biti na raspolaganju svima. Ne možemo dopustiti da nas zatvoreni nacionalizmi spriječe živjeti kao prava ljudska obitelj koja jesmo. Isto tako ne možemo dopustiti da nas svlada virus radikalnoga individualizma i učini nas ravnodušnima na trpljenje druge braće i sestara.

Ne mogu sebe staviti prije drugih, stavljajući zakone tržišta i patente za izum iznad zakona ljubavi i zdravlja čovječanstva. Tražim od svih: od državnih vođā, poduzeća, međunarodnih tijela, da promiču suradnju, a ne konkurenciju, te da traže rješenje za sve ljude; cjepivo za sve, posebno za najranjivije i potrebite na svim krajevima planeta – potaknuo je papa Franjo te istaknuo – Na prvom su mjestu najranjiviji i potrebiti!

Neka nam betlehemsko Dijete pomogne biti raspoloživi, velikodušni i solidarni, osobito prema najkrhkijima, bolesnicima i onima koji su u ovo vrijeme ostali bez posla ili u ozbiljnim teškoćama zbog gospodarskih posljedica pandemije, kao i ženama koje su ovih posljednjih mjeseci pretrpjele obiteljsko nasilje.

Neka Božji Sin nadahne one koji imaju vlast i političku odgovornost kako bi obnovili međunarodnu suradnju, počevši od zdravstvenog sektora, tako da svima bude zajamčen pristup cjepivu i liječenju. Suočeni s izazovom koji ne poznaje granice, ne možemo postavljati prepreke. Svi smo u istoj barci. Svaka je osoba naš brat. U svakome vidimo Božje lice i u svima koji trpe raspoznajemo Gospodina koji traži našu pomoć. Vidimo ga u bolesniku, siromašnom, nezaposlenom, izbjeglici i prognaniku.

U Sinu Božjem se odražavaju i pogledi prožeti trpljenjem brojne, previše djece koja su upoznala strašno lice rata. Stoga je Papa potaknuo da danas, kada je Riječ Božja postala dijete, usmjerimo pogled na prevelik broj djece u cijelom svijetu, osobito u Siriji, Iraku i Jemenu, koja i dalje plaćaju preveliku cijenu rata. Neka njihova lica potresu savjest ljudi dobre volje, kako bi se rješavali uzroci sukoba i hrabro radilo na izgradnji budućnosti mira.

Neka ovo bude pravo vrijeme za ublažavanje napetosti na Bliskom istoku i istočnom Mediteranu.

Neka Dijete Isus zaliječi rane voljenog sirijskog naroda koji je već gotovo deset godina iscrpljen ratom i njegovim posljedicama, dodatno pogoršanim pandemijom. Neka donese utjehu iračkom narodu i svima onima koji se zauzimaju za put pomirenja, osobito Jezidima, teško pogođenima posljednjim godinama rata. Neka donese mir Libiji i omogući da nova faza pregovora, koji su u tijeku, zaustavi sve oblike neprijateljstva u zemlji.

Neka betlehemsko Dijete podari bratstvo zemlji u kojoj se rodilo. Neka Izraelci i Palestinci ponovno uspostave međusobno povjerenje u traženju pravednog i trajnog mira izravnim dijalogom, sposobnim za prevladavanje nasilja i prevladavanje endemskih ogorčenja, kako bi svijetu svjedočili ljepotu bratstva.

Neka zvijezda koja je obasjala Badnjak bude putokaz i poticaj libanonskom narodu, tako da u teškoćama s kojima se suočava, uz podršku međunarodne zajednice ne izgubi nadu. Neka Knez mira pomogne onima koji su zaduženi za državu ostaviti po strani posebne interese i da se ozbiljno, pošteno i transparentno zauzmu kako bi Libanon krenuo putem reformi i nastavio u svom pozivu na slobodu i miran suživot – potaknuo je Papa.

Neka Sin Svevišnjega podrži predanost međunarodne zajednice i uključenih zemalja da održe prekid vatre u Nagorno-Karabahu, kao i u istočnim područjima Ukrajine, i da njeguju dijalog kao jedini način koji vodi miru i pomirenju.

Neka Božansko dijete ublaži patnju stanovništva Burkine Faso, Malija i Nigera, pogođenih ozbiljnom humanitarnom krizom, u čijoj su osnovi ekstremizam i oružani sukobi, ali i pandemija i druge prirodne katastrofe; neka zaustavi nasilje u Etiopiji, gdje je mnogo ljudi zbog sukobā prisiljeno na bijeg; neka pruži utjehu stanovnicima pokrajine Cabo Delgado u sjevernom Mozambiku, žrtvama nasilja međunarodnog terorizma; neka ohrabri čelnike Južnog Sudana, Nigerije i Kameruna da nastave ići putom bratstva i započetoga dijaloga.

Neka Vječna Očeva riječ bude izvor nade za američki kontinent, posebno pogođen koronavirusom, koji je povećao brojne patnje koje ga tlače, često otežane posljedicama korupcije i trgovine drogom. Neka pomogne prevladati nedavne društvene napetosti u Čileu i zaustaviti patnju venezuelskog naroda.

Neka nebeski Kralj zaštiti stanovništvo pogođeno prirodnim katastrofama u jugoistočnoj Aziji, posebno na Filipinima i u Vijetnamu, gdje su brojne oluje uzrokovale poplave s razornim posljedicama na obitelji koje žive u tim zemljama, u smislu gubitka života, štete za okoliš i posljedica za lokalna gospodarstva.

Razmišljajući o Aziji, ne mogu zaboraviti narod Rohingya – kazao je Papa te dodao – Isus, rođen siromašan među siromašnima, neka donese nadu u njihovu patnju.

Draga braćo i sestre,

“Dijete nam se rodilo” (Iz 9,5). Došlo nas je spasiti! Najavljuje da žalost i zlo nisu zadnja riječ. Prepustiti se nasilju i nepravdama značilo bi odbaciti božićnu radost i nadu.

Na ovu svetkovinu posebnim se mislima obraćam onima koji ne dopuštaju da ih svladaju nepovoljne okolnosti, već nastoje donijeti nadu, utjehu i pomoć, pomažući onima koji pate i prateći one koji su sami.

Isus se rodio u štali, ali umotan u ljubav Djevice Marije i svetog Josipa. Rođen u tijelu, Božji Sin je posvetio obiteljsku ljubav. Moje misli u ovom trenutku odlaze obiteljima: onima koji se danas ne mogu okupiti, kao i onima koje su prisiljene ostati kod kuće. Neka Božić bude prilika za sve da ponovno otkriju obitelj kao kolijevku života i vjere; mjesto gostoprimljive ljubavi, dijaloga, praštanja, bratske solidarnosti i zajedničke radosti, izvora mira za cijelo čovječanstvo – rekao je papa Franjo te na kraju svima zaželio sretan Božić.

