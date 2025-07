Tisuće mladih iz 146 zemalja dolaze na „najiščekivaniji trenutak“ Svete godine

Jubilej mladih, jedan od središnjih događaja Svete godine, okupit će od 28. srpnja do 3. kolovoza u Rimu tisuće mladih iz 146 zemalja svijeta. Događaj je predstavljen u utorak 22. srpnja u Tiskovnom uredu Svete Stolice, a organizatori poručuju kako će susret biti i simbolično „zajedničko srce svijeta”, izvijestio je Vatican News.

Riječ je o jednom od najiščekivanijih događaja Svete godine, a organizatori ističu kako će Rim u tih sedam dana postati „duhovni dom“ za mlade iz cijeloga svijeta, uključujući i one iz zemalja zahvaćenih ratom.

Prorefekt Dikasterija za evangelizaciju i glavni koordinator Jubileja mons. Rino Fisichella najavio je dolazak mladih iz čak 146 zemalja, uključujući Libanon, Ukrajinu, Izrael, Irak, Mianmar, Siriju i Južni Sudan. „Bit će to snažan znak nade i bratstva, svojevrsni zagrljaj svijeta u vremenu kada su mnogi razoreni sukobima“, istaknuo je.

Prvi val hodočasnika, njih oko pola milijuna, stiže u Rim u ponedjeljak, 28. srpnja. Smještaj je osiguran u više od 270 župa, 400 školskih objekata i desecima dodatnih lokacija, uključujući dvorane i sportske centre. Tijekom tjedna, u sklopu programa „Dijalog s gradom“, održat će se 70 susreta na trgovima diljem Rima. Poseban trenutak bit će Dan pomirenja, 1. kolovoza, kada će na prostoru Circo Massimo više od 200 svećenika ispovijedati mlade.

Vrhunac susreta bit će 2. kolovoza u Tor Vergati, mjestu poznatom po Svjetskom danu mladih 2000. godine, gdje će se održati bdijenje s papom Lavom XIV. Mladi iz Italije, Meksika i SAD-a postavit će Papi pitanja na vlastitim jezicima, a on će na njih odgovoriti izravno.

Sudionici će imati na raspolaganju više od 2700 sanitarnih čvorova, 2660 lokacija za vodu, desetak medicinskih postaja i tisuće volontera. Grad Rim najavio je pojačani javni prijevoz, uključujući 21-satnu neprekidnu vožnju metro linija A i C te dodatne autobusne linije.

Gradonačelnik Rima Roberto Gualtieri opisao je događaj kao „najveći tehnološki i infrastrukturni izazov u novijoj povijesti“, a visoki državni dužnosnik Ministarstva unutarnjih poslova Lamberto Giannini potvrdio je visoku razinu sigurnosne pripreme, uključujući zabranu letenja dronova i zračne opreme nad glavnim mjestima okupljanja.

Za kraj, mons. Fisichella naglasio je važnost Papinog susreta s mladima tijekom bdijenja i završne mise te dodao kako je dosad za jubilarne događaje ukupno registrirano više od 17 milijuna hodočasnika.

„Ovo je prilika da mladima pokažemo da nisu sami i da svijet još ima snage za zajedništvo, vjeru i nadu“, zaključio je.