U Svetoj godini 30 milijuna hodočasnika

Očekivani broj posjetitelja Vatikana od oko 30 milijuna ostvaren je, pišu talijanske novine Il Messaggero. Vatikan već planira novi veliki događaj od globalne važnosti: 2000. obljetnicu smrti i uskrsnuća Isusa Krista, 2033. godine, izjavio je papinski predstavnik za Svetu godinu, nadbiskup Rino Fisichella.

„Ostvarivanje obljetnice mora se planirati najmanje pet godina unaprijed“, rekao je čelnik Vatikanske evangelizacijske uprave koji je već pomagao u organizaciji Svetih godina 2000., 2016. i sadašnje. „Godina 2033. jednako je važna kao i milenijski 2000. rođendan Isusa Krista – ne samo za kršćane, nego za sve ljude“, istaknuo je Fisichella.

„Sadašnja Sveta godina protječe vrlo dobro, suradnja između različitih razina vlasti je uspješna“, rekao je nadbiskup. No, posao koji je obavljen i zadaće koje tek predstoje ne smiju nam zamagliti pogled u budućnost, naglasio je Fisichella: „Moramo se koncentrirati na budućnost, posebno na obljetnicu 2033. godine.“

Nekoliko većih posebnih događaja tek slijedi u sklopu tekuće hodočasničke godine, uključujući Jubileje siromaha (26. studenoga), zborova (22. studenoga) i zatvorenika (14. prosinca). Završetak Svete 2025. godine obilježit će se svečanim zatvaranjem Svetih vrata bazilike svetoga Petra. Njih će zatvoriti papa Lava XIV., 6. siječnja 2026.

