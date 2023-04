Župa Klobuk, koja je dala brojne poznate osobe, slavi veliki jubilej

U kući su partizansko-komunističke vlasti nakon rata otvorile školu, 1958. godine prodana je Općini Ljubuški, Fondu općenarodne imovine, i danas je u katastarskom vlasništvu Osnovne škole Klobuk. No, trebalo bi sve učiniti da se kuća vrati župi, da se obnovi, sačuva i osmisli za što je namijeniti. Nova, tj. današnja župna kuća izgrađena je u drugom dijelu sela, u Poljanama. Gradnja je počela ratne 1943. godine. Premda još nije bila završena, župnik se uselio već sljedeće godine. U kući je bila prostorija, veličine 6 x 4 metra, služila je kao kapelica za misne i druge obrede sve do izgradnje prve župne crkve. Na crkvu se čekalo gotovo stotinu godina, do 1964. kada se počela graditi, a dovršena je 1969. godine. Sagradio ju je tadašnji župnik fra Vinko Dragićević. Župljani su se žrtvovali radom, znojem, novcem i na drugi način, a financijsku pomoć dali su odseljeni Klobučani u Americi: Vid i Ana Artuković, Ivan i Luca Artuković, Silvestar i Katica Petrović.