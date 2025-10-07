Listopad mjesec krunice

Moleći krunicu, obično mislimo da je to molitva Gospi. Jest Gospi 5 puta po 10 Zdravo Marija, a Vjerovanje, Oče naš i Slava Ocu odnose se na osobe Presvetoga Trojstva. Ako se uzmu u obzir otajstva: radosna, žalosna i slavna, te svjetlosna koja ovdje razmatramo, to je kudikamo više molitva koja se odnosi na Isusove blagdane ili na vrlo značajne događaje Njegova života.

Mjesec listopad nazvan je Gospinim mjesecom po krunici. A koji je subjekt u otajstvima krunice? – 5 puta subjekt je Marija, počevši od: Koga si, Djevice, po Duhu Svetom začela do: Koga si, Djevice, u Hramu našla. A sve druge desetice – njih 15 – Isus je subjekt: počevši od: Koji se na Jordanu krstio do: Koji je tebe, Djevice, na nebu okrunio.

Svjetlosna otajstva. Uzimamo 5 desetica svjetlosnih otajstava – koja uvodi papa Ivan Pavao II., sveti, 16. listopada 2002., apostolskim pismom Rosarium Virginis Mariae – Krunica Djevice Marije s tumačenjem u 43 točke. U Pismu Papa ističe da je krunica “označena marijanskim crtama”, ali to je molitva “s kristološkim središtem” (br. 1), “kristološkog usmjerenja” (2 i 18), “kristološkog razmatranja” (br. 12). Prelazeći iz Isusova djetinjstva i skrovita života (radosna otajstva) u Njegov javni nastup, razmatramo o događajima koji se nazivaju “svjetlosnim otajstvima” ili su povezani sa svjetlom (br. 21). Papa ih navodi 5:

Koji se na Jordanu krstio – blagdan Krštenja Gospodinova. Razmišljamo o Ivanovu propovijedanju i krštavanju naroda na rijeci Jordanu. O Isusovu dolasku k Ivanu Krstitelju i ulasku u red među ostale krštenike. Ne da se očisti od grijeha, kojega nema, nego: “dolikuje da tako ispunimo svu pravednost” (Mt 3,13), da se ostvari sav plan Božji, očituje slava Presvetoga Trojstva, tj. da se čuje Očev glas: Ovo je Sin moj ljubljeni. U njemu mi sva milina, da se vidi Duh Sveti u obliku golubice i sve se događa iznad Isusa čovjeka koji stoji u Jordanu a Ivan ga krštava.

Koji se u Kani objavio – Isus objavljuje svoju čudesnu moć, pretvarajući vodu u vinu. A svojim velikim darom vina blagoslivlje mladence, u čemu se čita njegova nakana da ženidbu izdigne na razinu sakramenta, otajstva. Tu Gospodin objavi svoju slavu i učenici povjerovaše u Njega (Iv 2,11). Eto svjetla vjere.

Koji je blaženstva proglasio – 8 blaženstava, novih pravila Kraljevstva Božjega s pozivom na obraćenje – prosvjetljenje.

Siromasi duhom: sve očekuju od Boga;

ožalošćenima zbog grijeha: utjeha,

krotkima: baštinjenje nove zemlje;

gladnima pravednosti: zasićenje;

milosrdnima: milosrđe;

čistima srcem: gledanje Boga;

mirotvorci: naziv “sinovi Božji”;

progonjenima zbog pravednosti: kraljevstvo nebesko (Mt 5,3-10).

Koji se na Taboru preobrazio – blagdan Preobraženja, druga objava Presvetoga Trojstva: Sin koji se tjelesno preobražava, Duh Sveti u sjajnu oblaku, iz oblaka Očev glas: Ovo je Sin moj. Izabranik. Njega slušajte! Sve pred dvojicom starozavjetnih i trojicom novozavjetnih svjedoka (Lk 9,29-36).

Koji se u Euharistiji darovao – Presveta Euharistija. Posljednja je večera na Veliki četvrtak otajstveno unaprijedno doživljavanje svega što će se dogoditi: Veliki petak – raspeće i smrt; Velika subota – grob; Uskrs – novost života. Uzašašće i Drugi Isusov dolazak. Ono što nakon Pretvorbe na svećenikov usklik Tajna vjere puk odgovara: Tvoju smrt, Gospodine, naviještamo…

Preporuka: nakon svake Zdravo Marije uz ime Isus ponovi otajstvo koje razmatraš: npr. …Isus koji se na Jordanu krstio…

+ Ratko

Izvor: Crkva na kamenu