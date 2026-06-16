Proslava svetog Ante u župi Raskrižje

U župi Raskrižje svečano je proslavljen patron župe sv. Ante Padovanski, omiljeni svetac cijeloga svijeta. Prije same svetkovine prethodila je trodnevnica, tri večeri za redom ispunjene molitvom krunice, ispovijedima, svetim misama te na kraju misa životnim svjedočanstvima svećenika.

Prvu večer trodnevnice svetu misu predslavio je don Luka Klarica. Don Luka je potaknuo vjernike da pristupe sakramentima Euharistije i svete ispovijedi kroz simboličan govor, ističući da nas kada griješimo đavao lišava srama, a kada se ispovijedamo, taj nam sram opet vraća. Ove i mnoge druge usporedbe duboko su pogodile narod i ostavile trajan odjek u njihovim srcima. Nakon svjedočanstva uslijedilo je klanjanje Presvetom Oltarskom Sakramentu i druženje među župljanima.

Nastavljajući drugi dan trodnevnice, don Pavao Prusina poziva vjernike na aktivnu vjeru, vjeru koju smo primili osobnim predanjem Bogu. Ako se susretnemo sa živim Bogom, sve teškoće i križevi dobivaju pun smisao. Organizatori su se ugodno iznenadili odazivom vjernika s obzirom na loše vrijeme i nepovoljne uvjete. Iako je padala kiša, Raskrižje je odjekivalo molitvom i zajedništvom, a snaga Duha Svetoga je rasplamsala otvorena srca vjernika. Don Pavao je potaknuo vjernike svojim osobnim obraćenjem i također ih pozvao na predanje Bogu Ocu u euharistijskom klanjanju.

Treći dan, na blagdan Srca Isusova, svetu misu predvodio je vlč. Paulo Henrique dos Santos Coelho – Brazilac kojeg će sigurno svatko zapamtiti. Vlč. Coelho ističe da je Isusovo Srce simbol ljubavi i milosrđa. Skromnost je jedna od mnogih vrlina koje ima, što smo svi primijetili slušajući njegovo svjedočanstvo. Coelho smatra da je vjerska dvoličnost najgore što čovjek može imati – biti kršćanin u vjerskim krugovima, a izvan njih postati neprepoznatljiv i prepustiti se svijetu. Po završetku svete mise slijedio je blagoslov male djece.

I ono čemu smo se svi pripremali, fra Andrija Majić je predslavio svečano misno slavlje zajedno sa župnikom don Nikšom Pavlovićem i još trojicom svećenika u koncelebraciji. Potakao je vjernike da mole sv. Antu kao posrednika s Ocem vječnim, jer Bogu su potrebni suradnici i zato imamo svece koji to predstavljaju. Naše neuslišane molitve svecima usporedio je s prljavom vrećicom. Ako prljavom vrećicom prenosimo vodu s jednog mjesta na drugo, iako nećemo prenijeti svu vodu, vrećica ostaje čista. Tako je i s našim molitvama, iako nisu sve uslišane po našoj želji, ipak bivamo očišćeni.

Zbor sv. Mihovila Arkanđela Drinovci, dječji zbor “Kristove ruže” iz župe sv. Ivana Krstitelja Ružići, dječji zbor župe Raskrižje, te veliki župni zbor župe Raskrižje obogatili su ove dane svojim pjevanjem.

Ispunjeni Duhom Svetim, zbliženi sa svetim Antom i obogaćeni novim iskustvima vjernici iščekuju iduću godinu patron župe svetog Ante na Raskrižju.

Tihomila Ćorluka

Izvor: Crkva na kamenu