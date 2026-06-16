Sveta misa na starom Svatovskom groblju na Medovićima

LEDINAC – U župi Ledinac, u mjestu Medovići, ovog ponedjeljka, 15. lipnja, slavljena je prva sveta misa na Svatovskom groblju. Ovo je staro groblje, staro preko 300 godina, a u samom prostoru groblja vidljive su nepravilno raspoređene grobne kamene humke, a iznad jednog groba nalazi se jedna mala kamena ploča s urezanim križem u kamenu. Svatovsko groblje se naziva jer su po predaji na ovom

mjestu ubijeni kršćanski svatovi od strane Turaka i pokopani na istom mjestu. Svetu misu je slavio župnik župe Ledinac don Ivan Marčić koji je, prema biskupovu odobrenju svetu misu na ovom mjestu slavio za sve pokojne kojih se nema tko spomenuti, kao i za sve one pokojne za čiji se grob ne zna. Budući da je ovo prva sveta misa na ovom mjestu, okupilo se preko 100 misara.

Ovo groblje je proteklih godina bilo zaraslo u travu, ali su mještani u travnju 2026. godine očistili i ogradili groblje, napravili malenu kapiju s križem, a u samom groblju su izlili betonsko postolje na koje je postavljen oveći aluminijski križ. Dokaz je to da mještani ovog mjesta čuvaju uspomene na svoje pretke, kao i na one ljude koji su zbog vjere izgubili svoj život u najtežim vremenima turskog zuluma.

Podsjetimo da je prije samo dva dana, na blagdan sv. Ante Padovanskog na Medovićima slavljena sveta misa i proslavljena dvadeseta obljetnica slavljenja svete mise o blagdanu sv. Ante u ovom mjestu. Tom prigodom je predstavljena i knjiga o ovom selu, a prema kazivanju mještana, sveti Ante na Medovićima okupio je najviše svijeta do sad!

Mario Knezović