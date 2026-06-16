Proslava blagdana sv. Ante Padovanskog u župi Grabovici

GRABOVICA – U subotu, 13. lipnja 2026., župa sv. Ante Padovanskog u Grabovici proslavila je blagdan svoga nebeskoga zaštitnika te 195 godina župe.

Središnjoj proslavi prethodile su pobožnosti sv. Anti i euharistijska slavlja kroz trinaest utoraka te trodnevna duhovna priprava uz pobožnost sv. Anti, euharistijska slavlja i priliku za sakrament pomirenja. Euharistijsko slavlje na prvoj večeri trodnevnice predslavio je don Tomislav Raič, župnik župe sv. Petra i Pavla, Gorica – Struge u Čapljini, a pjevanje je animirao župni zbor Gorica – Struge.

Drugu večer trodnevne priprave euharistijsko je slavlje predslavio don Ante Čarapina, župnik župe sv. Josipa Radnika, Grljevići u Ljubuškom, a pjesmom ga uzveličala grupa mladih “Otkrivenje” iz Mostara. Nakon euharistijskoga slavlja upriličen je predivan duhovni koncert u izvedbi “Otkrivenja”.

Na samu uočnicu upriličen je blagoslov djece i ljiljana te bračnih parova iz župe, koji proslavljaju 50 i 25 godina kršćanskoga braka. Euharistijsko je slavlje predslavio o. Branko Zebić, prior samostana-duhovnog centra “Karmel sv. Ilije” kod Buškog jezera, a pjevanje je animirao župni zbor “sv. Venancije”.

Svečano euharistijsko slavlje na blagdan sv. Ante Padovanskog predslavio je pater Stjepan Ivan Horvat, misionar Krvi Kristove iz Zagreba, u suslavlju sa brojnim svećenicima, a pjesmom ga uveličao župni zbor ” sv. Venancije”.

Euharistijskom slavlju prethodila je procesija i mogućnost za sakrament pomirenja.

U nadahnutoj homiliji, bremenitoj porukama, pater Stjepan Ivan istaknuo je sveca čitavoga svijeta – sv. Antu, koji je živio za Gospodina svim srcem, kao uzora svima nama u preispitivanju vlastitoga života. Gospodin nas sve poziva da živimo sveto, a svetost možemo živjeti samo u suradnji sa živim Bogom, koji proniče naša srca i želi se danas susresti s nama, liječiti naše rane, podizati nas, progovoriti nam, utješiti nas i želi kroz ovaj prolazni svijet surađivati s nama i dovesti nas do konačnog cilja – do vječnosti.

U današnjem materijalističkom i hedonističkom svijetu svetost je naš temeljni poziv i valja nam je, poput sv. Ante, živjeti u svakodnevnici – u svojim obiteljima, na poslu, u školi, u župi. Danas su nam više od svega potrebni ljudi otvorena srca, navjestitelji, koji s Gospodinom surađuju u svemu, ljube Boga i ljude i vlastitim životom svjedoče Krista te tako koračaju prema nebu – zaključio je pater Stjepan Ivan.

Na kraju svečanoga euharistijskoga slavlja župnik don Damir Pažin zahvalio je Trojedinom Bogu za ovaj milosni dan, predvoditelju slavlja pateru Stjepanu Ivanu na iskrenim riječima i porukama, svećenicima suslaviteljima i ispovjednicima, ministrantima, čitačima i pjevačima, župljanima za pomoć u pripremama za blagdan. Zatim je župnik pozdravio sve iseljenike i hodočasnike, svim župljanima čestitao blagdan njihova nebeskog zaštitnika, a imendan nositeljima imena današnjeg svečara.

Na kraju je župnik pozvao sve nazočne da u dvorištu župne crkve posjete štand slatkih proizvoda, koje su pripremili članovi humanitarne udruge sv. Vinka Paulskog te svojim prilozima potpomognu njihov rad.

Kaja Beljan

Izvor: Crkva na kamenu