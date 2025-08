Foto: Art and bible

Ove 2025. godine ciklus C dva puta čitamo sveto Evanđelje po Luki (9,28b-36) koje opisuje Preobraženje Gospodinovo. Prvi put na 2. nedjelju korizmenu i drugi put na blagdan Preobraženja Gospodinova u srijedu 6. kolovoza.

Isus i trojica novozavjetnih

Jedno osam dana nakon tih besjeda povede Isus sa sobom Petra, Ivana i Jakova te uziđe na goru da se pomoli. I dok se molio, izgled mu se lica izmijeni, a odjeća sjajem zablista (Lk 9,28b-29).

Osam dana prođe kako Isus razgovaraše s učenicima u Cezareji Filipovoj, gdje ih pitaše što narod govori o njemu i što učenici misle tko je on. Petar odgovori da je on Krist – Pomazanik, Sin Boga živoga. Isus mu reče: Ti si Petar – Stijena i na toj Stijeni sagradit ću Crkvu svoju. Nakon tih “besjeda” Isus poče poučavati učenike da Sin Čovječji treba mnogo pretrpjeti, da će ga glavari svećenički odbaciti, da će biti ubijen, ali će treći dan uskrsnuti. Prije nego što to doživi, Isus zaželje potvrdu od Oca u molitvi. Zato uziđe na Goru da se pomoli. Isus inače na Gori 8 blaženstava izgovori. Na Gori pozva koje htjede. Na goru Tabor povede trojicu svojih izabranika: Petra, Ivana i Jakova. Ovdje se izgled Isusova lica preobrazi, a odjeća mu sjajem zablista. Jedinstven događaj u njegovu zemaljskom životu.

Isus i dvojica starozavjetnih

I gle, dva čovjeka razgovarahu s njime. Bijahu to Mojsije i Ilija. Ukazali se u slavi i razgovarali s njime o njegovu Izlasku, što se doskora imao ispuniti u Jeruzalemu (Lk 9,30-31).

Dok Isus moljaše razgovarajući s Ocem, pojaviše se dvojica starozavjetnih velikana: Mojsije, vođa židovskoga naroda, i Ilija, jedan od najjačih proročkih glasova. Ta dvojica razgovarahu s Isusom o njegovu Izlasku iz ovoga svijeta, tj. o njegovoj Muci i Smrti u Jeruzalemu.

Isus s Mojsijem zakonodavcem i Ilijom prorokom na jednoj strani u slavi, a Petar s Jakovom i Ivanom na drugoj strani ne mogu od sjaja gledati u preobražena Isusa. A Petra i njegove drugove bijaše svladao san. Kad se probudiše, ugledaše njegovu slavu i dva čovjeka koji stajahu uza nj.

I dok su oni odlazili od njega, reče Petar Isusu: “Učitelju, dobro nam je ovdje biti. Načinimo tri sjenice: jednu tebi, jednu Mojsiju, jednu Iliji.” Nije znao što govori (Lk 9,33).

Dvije su Petrove rečenice: prva, Učitelju, dobro nam je ovdje biti! Ostanimo ovdje gledajući tvoju slavu. Ne mičimo se s ove gore. Nemoj ići u Jeruzalem da te ubiju. Ali Isusov je zakon života: križni put. Druga rečenica: Načinimo tri sjenice za tu trojicu u slavi.

Presveta Trojica

Dok je on to govorio, pojavi se oblak i zasjeni ih… A glas se začu iz oblaka: “Ovo je Sin moj, Izabranik! Njega slušajte!” (Lk 9,34-35).

Oblak predstavlja Duha Svetoga, Treću Božansku Osobu. Iz toga Oblaka začu se glas Oca, Prve Božanske Osobe: Ovo je Sin moj – Druga Božanska Osoba. Slična scena s krštenja na Jordanu. Ondje je Duh Sveti poput goluba, a ovdje je oblak. Na Jordanu Očev glas: U njemu mi sva milina, a ovdje sva trojica evanđelista vele: Slušajte ga! Njega treba slijediti i kada polazi u smrt, jer nakon smrti on će uskrsnuti!

+ Ratko

Izvor: Crkva na kamenu