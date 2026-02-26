Duhovnost

Smisao korizme

26. veljače 2026.

Foto: unsplash.com

Kršćanska predaja bilježi pripremno razdoblje za slavlje Uskrsa: korizmu (od latinskoga quadragesima, četrdeset). To je četrdeset dana tijekom kojih kršćani provode osobito tri biblijska djela koja je već prakticirao židovski narod: molitvu, post i milostinju. U stvarnosti, to su djela namijenjena obilježavanju redovitoga vjernikova života, ali tijekom korizme dobivaju posebnu vrijednost; osmišljena su tako da sjećanje na Isusovu smrt i uskrsnuće nije samo sjećanje, nego se živi u nadnaravnom okružju vjere.

U ovom sadašnjem dobu tamnjenja kršćanske kulture, naviještanje Crkve obasjava ta korizmena djela i ona se projiciraju na život svijet s novom vrijednošću. Doista, kršćansko iskustvo korizme usmjereno je k ponovnu otkrivanju značenja Otkupljenja. Gubitak smisla Otkupljenja i njegove nužnosti dovodi do gubitka smisla Stvaranja. Činjenica da je Bog stvorio čovjeka i da ga je Krist otkupio omogućuje prepoznati zbilju grijeha. Svetopisamsko izvješće o podrijetlu čovječanstva objašnjava događaje koji suprotstavljaju jedne ljude drugima, jedne narode drugima narodima, događaje koje sredstva priopćavanja bilježe bez otkrivanja njihova dubljega smisla i stvarnosti njihova podrijetla. Bit će korisno ponovo pregledati korizmena djela, uzimajući u obzir njihovu vrijednost u razumijevanju povijesti, korijena sadašnjosti i kulture narodā.

Molitva je, prije svega, ljudska stvarnost u kojoj se prepoznaje čovjekovo biće, koje je Bog stvorio i Krist otkupio. Sveti Augustin u prvim poglavljima svojih Ispovijesti ocrtava početke molitve kao ljudske vrjednote u životima dojenčadi, zatim djece, a konačno i odraslih u njihovu odnosu s Bogom, u kojem se otkriva prava narav ljudskoga bića. Molitva veže čovjeka s Bogom i otkriva mu tko je on sȃm. Jedan od glavnih uzroka ljudskih sukoba jest taj što čovjek vjeruje da je bog.

Post se u osnovi ne sastoji u uskraćivanju hrane, nego prije svega u uskraćivanju poroka; on usmjerava čovjeka u odnosu prema sebi, stavljajući na pravo mjesto različite dimenzije koje ga čine. Riječ lemozina dolazi od grčke riječi ἐλεημοσύνη/eleēmosýnē, ‘sažaljenje’, ‘milosrđe’, ‘dobrotvorni prilog’, i jednostavno se prevodi kao ‘milostinja’. To je ono što nedostaje u današnjoj kulturi; isključivanje milosrđa poglaviti je uzrok sukobā koje sredstva priopćavanja bilježe, a ne mogu izraziti njihov smisao.

Izvor: Crkva na kamenu/https://www.vjeraidjela.com/

Povezane vijesti i objave

Vatikan

Papa Lav XIV. imenovao četiri nova pomoćna rimska biskupa

26. veljače 2026.

Papa Lav XIV. nastavlja restrukturiranje Rimske biskupije. Nakon što je obnovio staru podjelu područja na četiri…

Više
Svijet

Papina putovanja u Afriku, Španjolsku i Kneževinu Monako

26. veljače 2026.

Najavljena su nova apostolska putovanja pape Lava XIV. Predviđen je jednodnevan posjet Monte Carlu, zatim desetodnevno…

Više