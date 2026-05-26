BiH

Proslava svetkovine silaska Duha Svetoga

26. svibnja 2026.

Foto: Lucian Franjičič

BOBANOVO – U Bobanovu je od 21. do 24. svibnja održana trodnevna proslava svetkovine silaska Duha Svetoga. Crkva Duha Svetoga bila je ispunjena vjernicima, molitvom i pjesmom.
Trodnevnicu su predvodili don Mile Vidić, don Ilija Petković, don Ante Čarapina i don Vinko Raguž, koji je predslavio glavno misno slavlje na sam dan svetkovine.
Tijekom tri dana vjernici su se okupljali na molitvi. Za vrijeme pobožnosti krunice Duhu Svetom ispovjedio se velik broj vjernika. Pjevači i zbor uzdigli su slavlje pjesmom, a ministranti su služili kod oltara. Crkva je bila lijepo uređena i očišćena zahvaljujući trudu obitelji iz župe.
Za vanjski dio proslave pobrinulo se Kulturno-umjetničko društvo “Naši korijeni”, koje je organiziralo i pripremilo sve potrebno. Obitelji su donijele peciva, pite, kolače i pića kako bi svi sudionici mogli ostati u zajedništvu nakon mise. Na nastupu sudjelovalo je 14 društava iz Bosne i Hercegovine te Hrvatske. Proslava je okupila velik broj vjernika.
Neka nas Duh Sveti svojim darovima (mudrosti, razuma, savjeta, jakosti, znanja, pobožnosti i straha Božjega) učvrsti u vjeri, ujedini u ljubavi i učini svjedocima Kristove ljubavi u svijetu.

Izvor: Crkva na kamenu

