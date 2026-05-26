BiH

Radost, igra i molitva za najmlađe

26. svibnja 2026.

PRENJ – U župi Prenj, 16. i 17. svibnja, održan je prvi put “vjeronaučni oratorij” koji je okupio 90 djece iz Prenja i Bobanova, od predškolske dobi pa sve do sedmog razreda, zajedno s 14 animatora koji su s velikim angažmanom pomagali u organizaciji i provedbi ovog dvodnevnog programa. Oratorij je bio ispunjen raznolikim aktivnostima koje su djeci pružile priliku za duhovni rast, kreativno izražavanje i druženje.

Djeca su tijekom oratorija sudjelovala u tri glavne sekcije: dramskoj, likovnoj i glazbenoj. Svaka sekcija bila je osmišljena tako da potakne dječju maštu i talent, ali i da ih približi vjeri, jer tema ovoga susreta bila je “Zajedno u Kristu!”.

Program oratorija bio je bogat i raznolik. Uz radionice, djeca su sudjelovala u plesovima i raznim igrama, natjecanjima, koje su dodatno poticale međusobno povezivanje i zajedništvo. Molitva je bila sastavni dio svakog trenutka, pružajući priliku djeci da osjete prisutnost Božju i jačaju svoju vjeru kroz zajedničku duhovnu dimenziju.

Animatorima iz župe, kojih je bilo 14, pripala je važna uloga u vođenju i podršci djece tijekom svih aktivnosti. Vjeronaučni oratorij u župi Prenj bio je izvrsna prilika za djecu da kroz igru, umjetnost i molitvu prodube svoju vjeru i ojačaju zajedništvo s vršnjacima. Ovaj događaj pokazuje koliko je važno ulagati u duhovni razvoj najmlađih, ali i koliko radost i zadovoljstvo donosi zajedničko druženje u duhu kršćanske ljubavi.

Bilo je zaista lijepo vidjeti toliko osmijeha i radosti na jednom mjestu. Vjera može biti baš ovakva – vesela, kreativna i puna života!

0b129264-6125-462a-8e3f-4123ccdfe71a
1a256140-f6c4-42ae-a092-db3d7c23868d
8d9e91f5-8098-4865-a497-3d1a2d144735
1766b4c8-3f68-49c7-b1da-b0aa3328f99c
ab4b516a-8e46-45fb-a3ef-88ea4882cd20

Izvor: Crkva na kamenu

Povezane vijesti i objave

BiH

Proslava svetkovine silaska Duha Svetoga

26. svibnja 2026.

BOBANOVO – U Bobanovu je od 21. do 24. svibnja održana trodnevna proslava svetkovine silaska Duha…

Više
BiH

U mostarskoj katedrali proslavljena svetkovina Marije Majke Crkve

25. svibnja 2026.

MOSTAR – Svetkovina Marije Majke Crkve svečano je proslavljena na Duhovski ponedjeljak, 25. svibnja, u mostarskoj…

Više