Radost, igra i molitva za najmlađe

PRENJ – U župi Prenj, 16. i 17. svibnja, održan je prvi put “vjeronaučni oratorij” koji je okupio 90 djece iz Prenja i Bobanova, od predškolske dobi pa sve do sedmog razreda, zajedno s 14 animatora koji su s velikim angažmanom pomagali u organizaciji i provedbi ovog dvodnevnog programa. Oratorij je bio ispunjen raznolikim aktivnostima koje su djeci pružile priliku za duhovni rast, kreativno izražavanje i druženje.

Djeca su tijekom oratorija sudjelovala u tri glavne sekcije: dramskoj, likovnoj i glazbenoj. Svaka sekcija bila je osmišljena tako da potakne dječju maštu i talent, ali i da ih približi vjeri, jer tema ovoga susreta bila je “Zajedno u Kristu!”.

Program oratorija bio je bogat i raznolik. Uz radionice, djeca su sudjelovala u plesovima i raznim igrama, natjecanjima, koje su dodatno poticale međusobno povezivanje i zajedništvo. Molitva je bila sastavni dio svakog trenutka, pružajući priliku djeci da osjete prisutnost Božju i jačaju svoju vjeru kroz zajedničku duhovnu dimenziju.

Animatorima iz župe, kojih je bilo 14, pripala je važna uloga u vođenju i podršci djece tijekom svih aktivnosti. Vjeronaučni oratorij u župi Prenj bio je izvrsna prilika za djecu da kroz igru, umjetnost i molitvu prodube svoju vjeru i ojačaju zajedništvo s vršnjacima. Ovaj događaj pokazuje koliko je važno ulagati u duhovni razvoj najmlađih, ali i koliko radost i zadovoljstvo donosi zajedničko druženje u duhu kršćanske ljubavi.

Bilo je zaista lijepo vidjeti toliko osmijeha i radosti na jednom mjestu. Vjera može biti baš ovakva – vesela, kreativna i puna života!

Izvor: Crkva na kamenu