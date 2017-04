Vučić demitizirao broj Jasenovačkih žrtava

Komemoracija Jasenovačkih žrtava i ove je godine pokazala velik društveni i međunacionalni razdor i izazvala nemale polemike. U samom Jasenovcu, na lijevoj obali Save – u RH, i ove je godine više komemoracija. Uza službenu – državnu pod pokroviteljstvom Sabora, još dvije. Na desnoj obali u Donjoj Gradini – BiH, jedna. Osim što se u RH, na službenoj državnoj “šutjelo”, na svima drugima, jednako u Jasenovcu i Donjoj Gradini, na riječima se nije štedjelo. A jesu li govori pridonijeli istini i pomirenju, tim vapijućim potrebama, ili su svojom neodgovornošću posijali još više otrova i kukolja, odgovor ćemo potražiti u obraćanju patrijarha Irineja i predsjednika vlade i novoizabranog predsjednika Srbije, Aleksandra Vučića.

Patrijarh je Irinej, nakon parastosa na grobnom polju “Hrastovi” u Spomen-području Donja Gradina, kako prenosi portal SD – Srbija danas, 23. travnja, između ostaloga rekao: “Danas na obeležavanju Dana sećanja na žrtve ustaškog zločina – genocida u Jasenovcu, sećamo se svih ubijenih i njihova stradanja koja su podneli od ljudi bez ‘uma i bez srca’ samo zato što su pripadali određenom narodu i određenoj veri” te nastavio: “A da sve bude tragičnije i veće, u velikom delu se u tom vremenu umešala i jedna crkva. Vrhovi crkve su blagoslivljali sve što se dešavalo, a mnogi među njima su davali i primer kako treba postupati, pa su govorili – Bog je na nebu, ustaše na zemlji i Jasenovac je između njih, pa birajte što hoćete.” I nije s tim završio, nego: “Da bi se spasili, nudili su im pokrštavanje. I sam vrhovni poglavar Katoličke Crkve u jednom pismu je rekao da je taj broj oko 240.000. Da, vapaj, još jedanput ponavljam, ovog naroda ovde čuo se do neba, ali kardinal zagrebački ga nije čuo. Tri – četiri godine je taj vapaj odavde dolazio, ali on nije dolazio do onih koji su trebali da ga čuju, ili ako su ga čuli, pravili su se da ga ne čuju. Često se puta govori: koliko je to naroda postradalo? Pa se tu govori o 500.000 do milion i preko milion. A sam Bog zna koliko je ovde nevinih duša postradalo…”

O tomu da je cijeli narod podnio žrtvu samo zato što pripada “određenom narodu i određenoj vjeri”, pa onda i srpskom, već smo pisali na stranicama ovoga lista, jasno izražavajući duboku žalost i osudu zbog svake nevine žrtve kojemu god narodu i vjeri pripadala. Ali kada govori o umiješanosti “jedne crkve” i proziva vrhove, pa čak i “vrhovnoga poglavara” i “zagrebačkoga kardinala”, ovdje bismo ga podsjetili da je upravo na Patrijarhovu inicijativu Vrhovni poglavar Katoličke Crkve, papa Franjo, prihvatio katoličko-pravoslavni razgovor, ponovno čitanje života i djela bl. mučenika Alojzija Stepinca i njegove uloge kao i uloge Katoličke Crkve u Hrvata, prije, za vrijeme i poslije Drugoga svjetskog rata. Ako želi istinsko pomirenje, u koje se uvijek kune, onda je to mjesto gdje se dokumentima i argumentima Istina oslobađa od paušalnih ocjena, izjava, neistina, legendi i mitova. Do sada su bila 4 takva sastanka – razgovora. Ostala su još dva. Koliko nam je iz srpskih medija poznato srpsko-pravoslavna strana do sada nije donijela niti jedan valjan dokaz – dokument kojim bi obrazložila ovakve inkriminacije. Ako imaju dokaze, neka ih iznesu, ili, ako nije pretjerano reći, neka mudro šute.

Da “beogradska istina” o 700.000 žrtava u Jasenovcu ipak nije Istina, potvrdio je predsjednik Vučić. Zahvalan predsjedniku Dodiku što zajedno obilježavaju teške događaje prošlosti “gde se tišina čuje čak i kada galamimo s govornice”, između ostaloga je rekao: “I to ovde i danas niko ne sme da zaboravi da nije reč samo o tome koliko je ljudi ubijeno nego o tome koliko ljudi su hteli da ubiju”, dodajući kako je to bio “master plan”, nešto što je “bilo zvanično i poželjno”, što je bio “državni zločin”.

Ovom nečuvenom izjavom, svjesno ili nesvjesno, Vučić je demitizirao brojku jasenovačkih žrtava. Desetljetna “zvanična” i politički “poželjna” galama o broju jasenovačkih žrtava – za koju i sam Vučić priznaje da nije stvarna nego pusto “htenje”, bila je “master plan” beogradske politike da se sa svih političkih, diplomatskih, školskih i medijskih govornica, hrvatski narod, i Crkva u njemu, prikažu genocidnim. Nije li to sustavan “državni zločin” ne samo prema jednomu narodu, nego i prema samim žrtvama s kojima se na ovako bezdušan način licitira i njihova krv u političke svrhe zlorabi?

No, i ovaj istup predsjednika Vučića zorno svjedoči da je Istina uvijek pobjednica i da ispliva i na svjetlo dana iziđe i kada joj se netko najmanje nada ili želi.

Don Željko Majić

Izvor: Crkva na kamenu