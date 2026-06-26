Biskup Palić u Zaprešiću predvodio misu uz 30. obljetnicu svećeničkog ređenja svoje generacije

ZAPREŠIĆ – Blagdan rođenja sv. Ivana Krstitelja, suzaštitnika župe Petra ap. u Zaprešiću proslavljen je 24. lipnja svečanim euharistijskim slavljem koje je u crkvi sv. Ivana Krstitelja predvodio mons. Petar Palić, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski, objavljeno je na stranici Zagrebačke nadbiskupije.

Na misnom slavlju koncelebrirali su svećenici generacije mons. Palića: preč. Dražen Karačić, mons. Antun Sente, dr. Josip Šimunović, vlč. Božo Tenšek, p. Filip Vicić, vlč. Mario Migles, vlč. Stjepan Prugovečki, vlč. Damjan Koren, vlč. Damir Vrabec, vlč. Branko Švogor, vlč. Mirek Hrvojić i fra Valentin Vukoja koji su tom prigodom proslavili tridesetu obljetnicu prezbiterskog ređenja. Uz njih na misnom slavlju koncelebrirali su i župni vikar vlč. Patrik Paulić, vlč. Ilija Čabraja, mladomisnik iz župe p. Tomislav Barun te okupljeni svećenici Zaprešićkog dekanata.

Uvodeći u misno slavlje, biskup Palić kazao je kako je ovo euharistijsko slavlje prilika za zahvaljivanje na daru Isusovog preteče Ivana Krstitelja, ali daru tridesete obljetnice svećeničkog ređenja okupljenih svećenika te je pozvao okupljene da mole za pokojnu subraću svećenike iz generacije vlč. Stjepana Petiku, vlč. Mladena Pejića i vlč. Dražena Akmačića.

Biskup Petar u svojoj je homiliji istaknuo da ovogodišnje slavlje „poprima dodatnu ljepotu jer se uz blagdan sv. Ivana Krstitelja pridružuje i zahvalnost za trideset godina svećeništva naše braće svećenika, među kojima je i župnik ove zajednice“. „A budući da sam i sam dio iste generacije, ova me obljetnica na poseban način vraća u dane kada smo zajedno započinjali put na koji nas je Gospodin pozvao. Danas se, stoga, u ovom slavlju susreću dvije stvarnosti: spomen na čovjeka kojega je Bog izabrao da pripravi put Kristu i zahvalnost za ljude koje je Krist tijekom posljednjih trideset godina slao svojoj Crkvi da naviještaju Evanđelje i služe njegovu narodu.“

Nadalje, biskup Palić naglasio je kako blagdan Rođenja svetoga Ivana Krstitelja podsjeća da se istinska povijest svakoga poziva ne rađa iz čovjekove odluke, nego iz Božje inicijative. „Prije nego što čovjek postane svjestan puta kojim je pozvan ići, Bog ga već poznaje, prati i oblikuje za poslanje koje mu želi povjeriti. Zato riječi proroka Izaije koje smo čuli u prvom čitanju imaju tako dubok odjek: ‘Gospodin me pozvao od krila materina, od utrobe majke moje on me imenovao’. Crkva ih danas primjenjuje na svetoga Ivana Krstitelja jer je njegov život od samoga početka bio zahvaćen Božjim planom spasenja. Njegovo rođenje nije tek sretan događaj u jednoj obitelji, nego znak da Bog ostaje vjeran svojim obećanjima. Te riječi na određeni način osvjetljuju i životni put naših slavljenika. Njihov poziv nije započeo prije trideset godina na dan svećeničkoga ređenja. Toga je dana Crkva samo potvrdila ono što je Bog mnogo ranije započeo u njihovim srcima. Poziv je rastao u obiteljima, župnim zajednicama, molitvi i susretima sa svjedocima vjere, sve dok nije postao dovoljno snažan da ga mogu prepoznati kao Božji glas“, kazao je biskup Palić.

Govoreći o životu i poslanju sv. Ivana Krstitelja, biskup je naglasio da bi se teško pronašle prikladnije riječi od ‘On treba da raste, a ja da se umanjem.’ (Iv 3,30) „U tim riječima sadržana je ne samo istina o njegovu poslanju, nego i jedna od najdubljih pouka kršćanskoga života“.

„Današnje nas slavlje spontano vodi prema zahvalnosti. Okupljeni oko oltara zahvaljujemo Bogu za njegovu vjernost koja se tijekom trideset godina očitovala u životu naše braće svećenika. Zahvaljujemo za dobro koje je po njima učinio svojoj Crkvi, za naviještenu Božju riječ, slavljene sakramente, podijeljene radosti i vjerno nošene križeve. No, kršćanska zahvalnost ne zaustavlja se na prošlosti. Spominjući se Božjih djela, ona nas otvara povjerenju u budućnost. Zato je i ova obljetnica prije svega poziv na obnovljenu vjernost Kristu, koji i danas vodi svoju Crkvu i poziva nove radnike u svoju žetvu. Molimo stoga da Gospodin obnovi radost svećeničkoga poziva u srcima naših svećenika, da u mladima probudi spremnost za velikodušan odgovor njegovu glasu te da svi mi, po zagovoru svetoga Ivana Krstitelja, naučimo svojim životom upućivati na Krista“, zaključio je propovjednik.

Na kraju euharistijskog slavlja župnik Karačić zahvalio je svojoj generaciji slavljenika i biskupu Paliću što su svoju tridesetu obljetnicu proslavili u zajedništvu oko euharistijskog stola te kratko predstavio svoje kolege svećenike pozivajući na molitvu da i dalje ustraju u svom duhovnom i svećeničkom zvanju. Biskupu Paliću, u znak zahvale, darovao je sliku sv. Ivana Krstitelja akademskog slikara Darka Škode.

Nakon euharistijskog slavlja uslijedila je procesija s kipom sv. Ivana Krstitelja u kojoj su uz veliki broj vjernika sudjelovali Puhački orkestar Zaprešić, članovi Lovačkog društva, DVD – Zaprešić, Kuburaško društvo i članovi Udruge Hrvatski dragovoljac Domovinskog rata iz Zaprešića.

Završni blagoslov svim sudionicima misnoga slavlja i procesije podijelio je predsjedatelj slavlja biskup Petar Palić na ulaznom platou crkve sv. Ivana Krstitelja. Zatim je uslijedilo tradicionalno paljenje ivanjskog krijesa kojeg je zapalio predsjednik HVIDRE – Zaprešić Dražen Brezec, a kojemu je nazočio veliki broj vjernika i građana Zaprešića. Na misnom slavlju pjevao je mješoviti župni zbor sv. Cecilije pod vodstvom orguljaša Hrvoja Banaja. U proslavi Ivanja za svoj dan Gradska četvrt Centar na glavnom trgu Ivana Pavla II. organizirala je okrepu za svoje sugrađane. Svetkovini rođenja sv. Ivana Krstitelja prethodila je trodnevna duhovna obnova koju je predvodio pavlin o. Luka Madunić.

Izvor: Crkva na kamenu/https://www.zg-nadbiskupija.hr/