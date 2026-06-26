Sveti Ivan okupio vjernike u Ružićima

RUŽIĆI – U župi Ružići svečano je proslavljena sveta misa u čast sv. Ivana Krstitelja, zaštitnika župe. Središnje misno slavlje predvodio je fra Bože Milić, gvardijan u Tomislavgradu, u koncelebraciji s braćom svećenicima iz župe i okolnih zajednica.

Prije svete mise održana je procesija s kipom sv. Ivana Krstitelja oko crkve, u kojoj su sudjelovali svećenici, ministranti i brojni vjernici. Veliki župni zbor svojim je pjevanjem dodatno uveličao slavlje.

Ovogodišnje slavlje prethodila je trodnevnica u crkvi sv. Ivana Krstitelja u Ružićima. Prvu večer, u nedjelju 21. lipnja, misu je predvodio fra Ivan Boras, župni vikar iz Veljaka, nakon krunice i svete ispovijedi. Drugu večer, u ponedjeljak 22. lipnja, misu je predvodio fra Goran Ćorluka, župnik u Ružićima, a nakon mise održano je klanjanje do ponoći. Treću večer, u utorak 23. lipnja, misu je predvodio fra Augustin Čordaš, župnik u Drinovcima.

Na sam blagdan sv. Ivana, 24. lipnja, slavljene su dvije svete mise: rana misa u 8,30 koju je predvodio župnik te pučka misa u 10 sati koju je predvodio fra Bože Milić.

U zajedničkoj molitvi vjernici su zahvalili Bogu na daru života i zagovoru sv. Ivana Krstitelja, koji već generacijama okuplja župljane u vjeri i zajedništvu.

Izvor: Crkva na kamenu/Župa Ružići