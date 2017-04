Zamislite uglancani Pavelićev brod umjesto Titova Galeba

Zamislite da imate Pavelićev brod na obalama Save koji glancate do starog sjaja i koji kilometar udaljenu jasenovačku grobnicu obraslu u neviđenu draču! Nezamislivo naravno. Ali je Rijeci i Riječanima, Primorju i Primorcima, valjda posve logično da imaju demolirani Goli otok gdje očito čekaju da se zaruši i zadnji kamen sa starih logornica pa da pilatovski operu ruke dok u isto vrijeme vrijedne SDP-ovske ruke glancaju Titov Galeb usred Rijeke!

Tekst preuzet s portala: Direktno.hr

I svi se prave da Goli otok ne postoji i svi se prave da je pravi Tito samo i jedino priča o povratku Rijeke, Istre i otetih otoka Hrvatskoj! Koja selekcija svijesti! A i o tome bi u razglašenom sučeljavanju s prošlošću valjda koju trebalo progovoriti. Titova politika dakako jest vratila Rijeku i Istru Hrvatskoj, ali to je bio potez vojskovođe koji bi i Udine, do kuda su njegovi partizani stigli, baš kao i u Korušku, upisao u svoj komunistički katastar.

Oslobađanje Rijeke i Istre je, budimo već jednom do kraja iskreni, primarno bilo oslobađanje odnosno zaposjedanje teritorija gdje će sutra vladati komunizam, jer to je glavna Titova opsesija. Druga je stvar što su riječki i istarski antifašisti to doživjeli isključivo i jedino kao povratak Istre Hrvatskoj. Da ga Staljin nije zaustavio poznatom depešom u kojem ga pita: “zar vi želite da ja zaratim sa Zapadom” tražeći da se na prilazima Udinama već jednom povuče, Tito bi išao do Venecije!

Kao što je u Austriji ušao u Korušku i da ga se pustilo tko zna bi li stao do Beča! Da se razumijemo: politički Hrvat bi svakako oslobađao Istru i Rijeku od talijanske okupacije i tu Titu treba dati priznanje. Ali niti jedan politički Hrvat ne bi u istom dahu poklonio Boku Kotorsku Crnoj Gori mimo svake nacionalne logike, niti bi Srijem i Bačku donirao Srbiji. To radi svaki pošteni Jugoslaven, ali niti jedan politički Hrvat! Ali Istrijani dalje od Učke ne vide niti razmišljaju! Niti ih zanima ta raščlamba. Ako je Tito Istru oslobađao kao hrvatski patriot i vatreni domoljub, kako to da je onda Boku Kotorsku dao Crnoj Gori. Ili će onda biti prije da je istru oslobađao kao još jednu parcelu zemlje na kojoj će vladati komunizam? Pa ju je i naselio svim mogućim narodima i narodnostima, jer ga je zanimala samo teritorijalna dimenzija. A da je Istri važno tko se naseljava gdje, otkrio nam je Ivan Jakovčić koji je u Domovinskom ratu kod pristizanja izbjeglica iz BiH u Istru otvoreno govorio da tu treba biti pažljiv, jer da se time mijenja struktura stanovništva Istre! Ma nemojte! Ali kad se ta struktura mijenjala 1945., šutjelo se! Dakle, još jednom: svatko onaj tko tvrdi da je Tito kao politički Hrvat oslobađao Istru i Kvarner morao bi odgovoriti na pitanje kako u isto vrijeme isti taj politički Hrvat donira Boku, Srijem i Bačku Srbiji! Na kraju, vratimo se Galebu.

Dakle, u vrijeme kad se cijeli svijet suočava s prošlošću i to krajnje kritički, pa Mađari Česi i Poljaci, ali i Makedonci, otvaraju muzeje komunističke torture, naša Rijeka glanca brod našem tiraninu. Mogli bi i oni otvoriti muzej komunističke torture na Golom otoku i pridružiti se srednjoj Europi, ali to izbjegavaju već desetljećima. Kako možete danas kad znate da je taj čovjek stao i uz Hudu jamu, imati duboki naklon prema tom satrapu? Jer u Hudoj jami je svirepo ubijeno tri tisuće ljudi, a ubili bi ih i 30 tisuća da su mogli. Jer ubili su stotinu tisuća kad su mogli! Danas se tvrdi da će Galeb biti turistička atrakcija i da se samo zato preuređuje i da to uostalom plaća Unija. Prvo uređenje Galeba je platio grad Rijeka, i toliko o troškovima, a turistička atrakcija bi bio i uređeni Goli otok, neka vrsta ideološkog Alkatraza zar ne? Ali naravno da se tu ne radi o turizmu, tu se radi o goloj ideologiji koja se samo zamata u turistički celofan! Je li moguće da to Riječani ne razumiju?

Izvor: Crkva na kamenu